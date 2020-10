Vysokorychlostní trať sveze lidi z Brna do Prahy za hodinu. Vzniká její studie

Z Brna do Prahy vlakem za hodinu. Žádné kodrcání po přetížené a rozbité dálnici D1. Zkrácení doby cestování také z Břeclavska do krajského města a odlehčení silniční dopravy v jihomoravské metropoli. To vše si železničáři slibují od vysokorychlostních tratí, které chtějí vybudovat napříč republikou.

Stavba vysokorychlostní trati. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč