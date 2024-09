Witte Automotive staví zbrusu nový závod. Jaký vliv to bude mít na zaměstnanost v karlovarském regionu?

Witte jako vlastně společnost, která je lídrem v zaměstnanosti Karlovarského kraje. A vliv to bude mít určitě velký ve smyslu toho, že vlastně nová hala, kterou stavíme, zaměstná zhruba 200 až 300 lidí.

Jak chcete zapojit místní lidi a jakým způsobem chcete investovat do jejich vzdělávání?

Tím, že jsme v regionu, kde bohužel nemáme vysokou školu, tak se teď aktuálně snažíme zapojit nebo začít spolupracovat a přiblížit se trošku v rámci té spolupráce středním školám, kdy vlastně vymýšlíme nějaké programy. Přemýšlíme, jak oslovit a zaujmout mladé lidi, aby nám vůbec v regionu zůstávali, tak to bude priorita pro nás vlastně do toho do budoucna.

Dnešním hostem byla personální manažerka společnosti Witte Automotive Lucie Holubová.

Co od zájemců o nová pracovní místa očekáváte?

Tak tohle je taková fajn otázka v tom, že já vám tady nezačnu specifikovat, co všechno potřebujeme, nicméně na co my cílíme, tak to je to, že ty lidi chtějí pracovat, že mají zájem, že se chtějí podílet na něčem, co má smysl. A zároveň samozřejmě můžeme nabídnout to, že jsme zaměstnavatel, který má nějakou tradici v tom regionu a snažíme se pro ty lidi něco dělat.

Mají vaši zaměstnanci nějaké výhody, nějaké benefity?

Tak výhod benefitů máme spoustu a co bych vypíchla? Co bych asi chtěla určitě zmínit, A tak je taky ten lidský přístup, který vlastně k těm zaměstnancům máme. Samozřejmě máme benefity, máme stravování zadarmo a máme nějaké benefity, co se týká dopravy. Ale určitě bych vypíchla přístup k lidem. Snažíme se.

Jste připraveni na případné problémy, které by teoreticky mohly nastat při výběru nových zaměstnanců?

Já doufám, že jich příliš nebude, ale troufám si říct, že jo. Tím, že už máme teď za sebou vlastně dvouleté období transformace, kde už nějaké překážky jsme museli překonat a nebylo jich úplně málo, tak věřím tomu, že připraveni na překážky jsme a uvidíme, jak to dopadne, co nám to přinese.

Jestli je společnost, podle Lucie Holubové, připravena na případné problémy s náběrem nových zaměstnanců, jak budou podporovat lidi, aby se přizpůsobili novým technologiím a kdy se o nová pracovní místa mohou zájemci ucházet, uslyšíte v tomto podcastu.