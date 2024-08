"Lepší je inspirace, teprve až potom motivace. Motivace je pro mne něco, co je krátkodobé. Naopak, když šéf naučí své podřízené se inspirovat, tak je to lepší, dlouhodobější a dochází k proměně toho člověka, začíná vnímat a dělat věci jinak. Je to poměrně zásadní," říká v našem podcastu Michal Hornák a pokračuje: "Určitě není možné opomenout komunikaci. Důležité je také jak šéf svým podřízeným to říká, co jim říká a jak jim dává najevo, co po nich chce, co mají dělat a jak by to měli dělat."

close info Zdroj: Deník/Antonín Hříbal zoom_in Klika otevírá váš interiér do světa vozu, říká ředitel Michal HornákJak dále Michal Hornák sděluje, pokud šéf pořád jen lidi úkoluje, tak je vlastně učí čekat na to, co přijde z vedení. "To nevytváří samostatnost a tvořivost. Mě učili, že důležitá jsou jen čísla a emoce do práce nepatří. Ale naopak, když dokážete do práce dát emoce, umíte je ukázat, tak pro lidi jsme mnohem více lidštější."