Vítejte u dalšího dílu podcastu Deníku ze západu. Cílem je přinášet rozhovory se zajímavými lidmi. Dnešním hostem byl starosta města Bochov Miroslav Egert, jenž v čele města stojí od roku 2006. Ptali jsme se na jedno z nejaktuálnějších témat, jakým je stavba dálnice D6 spojující Karlovarský kraj s Prahou, mluvili jsme o lékařské péči nebo o tom, proč lidé z Bochova odchází.

Starosta Bochova Miroslav Egert: všichni se na dálnici těšíme, uryhlí dopravu | Video: Antonín Hříbal

Stavba dálnice D6 se blíží. Jak ale ovlivní obyvatele Bochova a mají o stavbu vůbec zájem? „No já si troufnu mluvit za všechny obyvatele Bochova, my se na ni těšíme. Ona velmi významně přispěje dosažitelnosti našeho města na Prahu. Urychlí naše spojení s hlavním městem, zpříjemní dopravu a de facto ji zefektivní,“ říká starosta Bochova Miroslav Egert.

Další podcasty Deníku Ze západu najdte ZDE>>>

D6 pomůže i k tomu, že lidé přes centrum Bochova budou jezdit minimálně. Jak je to s autobusovými spoji? Je jich dostatek? „Určitě tu a tam si člověk musí na ten svůj autobusový spoj počkat. Ale tak nezávisle řečeno těch spojů všemi směry si myslím, že je docela dost,“ říká starosta.

Starosta Bochova Miroslav Egert: všichni se na dálnici těšíme, uryhlí dopravuZdroj: Deník/Antonín Hříbal

I přesto ale řeší nové nastavení jízdních spojů. V některých časových úsecích a na některých linkách je totiž kapacita zatím nedostatečná. „Myslím hlavně směrem na Karlovy vary, protože nám na některých linkách jezdí menší autobusy, než jezdívaly až do konce loňského roku. Nicméně ve spolupráci s krajským koordinátorem dopravy se tato problematika řeší. Je tam slíbená náprava,“ konstatuje.

Na co se návštěvníci Bochova mohou těšit, co má starosta v plánu a jak je to s lékařskou péčí v Bochově? Poslechněte si v tomto podcastu.