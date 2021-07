Převzal cenu pro muže zápasu. Po právu. Ke kousavosti a neústupnosti přidal ofenzivní body: gól a asistenci.

Tomáš Holeš, záložník české reprezentace, je v kurzu. Proti Nizozemsku zásadně přispěl k výhře 2:0 a postupu do čtvrtfinále mistrovství Evropy.

„Takové výkony už podával ve Slavii, třeba proti Arsenalu byl také skvělý. S Holandskem byl ještě mnohem lepší tím, že zastavoval útoky soupeře a dal i gól,“ lebedil si kouč Jaroslav Šilhavý.

„Těší nás skvělý výkon českého týmu v osmifinále evropského šampionátu a samozřejmě také výjimečné představení Tomáše Holeše. Za svoji poctivost a přístup k fotbalu si takový večer jednoznačně zaslouží,“ doplnil Pavel Pillár, mluvčí společnosti Sport Invest, jež středopolaře zastupuje.

Nabídka z Nizozemska letěla ze stolu

Touto cestou se dostáváme k tématu, který musí padnout. O osmadvacetiletého bojovníka je v Evropě rozhodně zájem. Jak už naznačil Šilhavý, ukázal se nejen v národním mužstvu, ale také v klubových evropských pohárech.

⚽️?️ A goal & assist in the round of 16…



?? Tomáš Holeš = Star of the Match ?



? Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/jd4XoKwgP4 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

Otázka, zda by ve svém věku neměl vyměnit Slavii za cizinu, je naprosto legitimní.

„Když dal gól Arsenalu, napsal jsem mu, že ho chci brzy vidět v nějaké dobré zahraniční lize,“ usmívá se Jiří Hofman, trenér, jenž Holeše vedl v královéhradeckém dorostu. „Odpověděl mi s pokorou, takový on je. Že je to jeho sen, ale soustředí se na Slavii,“ prozrazuje.

Záložníkova představení jsou však interesantní, proto nabídky chodí. Podle informací Deníku jedna přilétla před Eurem z Nizozemska, ale Slavia ji razantně smetla ze stolu. Nyní se humbuk rozjede naplno a cena rozhodně vylétne výše než na 100 milionů korun, jež uvádí web transfermarkt.de.

V nejbližších dnech se však situace s největší pravděpodobností nevyřeší. Je tu čtvrtfinále s Dánskem, tedy jasná priorita.

„Je velmi předčasné jakkoli spekulovat o jeho budoucnosti, Tomáš je spokojen ve Slavii, kde má platný kontrakt. Případné nabídky bychom řešili primárně s hráčem a klubem, v tuto chvíli je však Tomáš plně soustředěn jen na reprezentační povinnosti,“ uvedl Pillár.

TH9: Slušný a inteligentní buldok

Po famózním výkonu proti Nizozemcům ve vítězném osmifinále evropského šampionátu v magické Budapešti už nevyznívá nepatřičně ani číslo, s nímž nastupuje na Euru. Na dresu má (on, povoláním defenzivní specialista) devítku, numero patřící střelcům. Nosil ho třeba Pavel Černý, legendární kanonýr Hradce Králové, kde se Holeš poprvé prosadil.

„Pozor, on se tlačil do koncovky už v dorostu. Na tréninku to trefoval. Ale to i jiní, důležité je to zvládnout v zápase,“ říká Jiří Hofman, kouč, jenž měl Holeše v hradecké devatenáctce. Do ní poskočil už jako šestnáctiletý. „Bylo vidět, že má našlápnuto,“ přitaká Hofman.

Takových talentů jsou však mraky. Proč zrovna chlapec z Poličky prorazil?

Důvodů je víc. Za prvé nátura. „Má buldočí povahu, to bylo vidět hned. Vždycky splnil, co jsme chtěli. Někteří jeli na tréninku na osmdesát procent, on na sto dvacet,“ vystřelí Hofman. Díky píli změnil pohyb. „Byl to takový nákladní vagon. Teď má perfektní koordinaci, čtení hry.“

Za druhé vychování. „Je to skromný, slušný a inteligentní kluk. Vůbec není namistrovaný. Psal jsem mu po zápase s Nizozemskem a ihned poděkoval,“ říká trenér. „Nikdy neměl průsery, maximálně nějaký ten herní výpadek, což je přirozené. Má perfektní rodiče, podporovali ho, jezdili na zápasy,“ dodá.

Do hradecké juniorky to ostatně dotáhl i mladší bratr Roman, jenž poslední sezonu strávil v divizní Bystřici nad Pernštejnem.

Trpišovský a múza

Romanův starší brácha byl vždy na radaru expertů. Dostal se do reprezentace do 21 let, Hradec vyměnil za Jablonec, poté vyskočil do Slavie. Dobrý hráč, řeklo by se. Až vloni přišel zlom.

Z pravého obránce ho kouč Jindřich Trpišovský přesunul do středu zálohy. „Já ho měl přitom vždy za jezdce po lajně. Skvělý tah,“ oceňuje Karel Piták, bývalý reprezentant a expert Deníku pro Euro.

„Šel na rozcvičku, já jsem na něj koukl a říkám asistentům: My hledáme někoho na pozici šestky a tady ho máme před sebou. Najednou mi to docvaklo,“ líčil Trpišovský, jak ho políbila múza.

„Jindra je prostě lepší než my ostatní,“ uznal Bohuslav Pilný, jenž vedl Holeše v Hradci a nyní je v Dukle.

Trpišovský měl zlatou ruku, z níž těží reprezentace. Holeš je vedle Patrika Schicka a Tomáše Vaclíka jejím nejlepším hráčem na Euru.