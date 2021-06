V Bohemce nejdřív neoslnil. Jak se zrodil šik Schick? Dohlédl na něj harlejář

Lob z bezmála padesáti metrů byl jedním ze dvou zásahů vysokého útočníka, jimiž rozsekl pondělní duel. Češi vstoupili do Eura extrémně důležitou výhrou 2:0.

„Už jsem dlouho neviděl takhle skoro z půlky přehodit brankáře. Ale zkouší to i na tréninku a myslím, že se o něco takového pokoušel i v minulém zápase,“ popsal kouč Jaroslav Šilhavý. „Byla to genialita,“ trefil.

Slovo začínající na „G“ se ostatně kolem Schicka motá už celá léta. Vědělo se, že je extra talent, už když jako mládenec v sedmnácti letech rozrazil dveře kabiny prvního týmu Sparty. Poprvé si za ni zahrál v osmnácti, ale první dvě sezony jen paběrkoval.

Z chlapce se stal muž

Spasil ho přesun na hostování do Bohemians. I když…

„Musím upřímně prozradit, že jsme si na začátku říkali, že není nic moc,“ vzpomínal tehdejší brankář zelenobílých Zdeněk Zlámal, jenž poslední tři sezony působil ve Skotsku, tedy v zemi, již Schick v pondělí znechutil.

„Ale pak se vypracoval a předváděl neskutečné věci. Ten kluk má prostě všechno,“ doplnil gólman.

Na tuhle parádu bychom mohli koukat do nekonečna ♾? https://t.co/kKsS5EDiH5 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 15, 2021

Zabrala léčba koučem Romanem Pivarníkem, známým milovníkem motocyklů Harley Davidson. Ten Schicka posunul na správnou cestu. Najednou se z třetí volby do útoku stala první. V sezoně, jíž začal jako devatenáctiletý, pomohl Bohemce osmi brankami a třemi asistencemi. Co se změnilo?

Schick se nejprve musel přerodit z chlapce v muže. „Na začátku hrál jako dorostenec,“ vzpomínal Pivarník. „Ale viděl jsem, že z něj může být světový hráč,“ podotkl.

Miliardový tanec nekončí

Dojem se mu potvrdil. Hned po sezoně poslala Sampdoria Janov na Spartu 110 milionů korun a vytáhlého mladíka koupila. Bylo to nečekané, ale už tehdy se projevila hlavní přednost Schicka. Útočník o sobě nikdy nepochybuje. „Ani tentokrát jsem si neříkal, že je nebezpečí, že nebudu hrát,“ připustil.

Ne že by byl lídrem mužstva, ale předvedl se náramně. První sezona v Itálii, 32 zápasů, 11 gólů a přestup do AS Řím za 1,1 miliardy. Tady sice přišlo mírné zadrhnutí, ale po dalším přesunu do Německa, kde po působení v Lipsku zakotvil v Leverkusenu, je z pětadvacetiletého muže už opravdu šik útočník.

Důkaz? Třeba i peníze, které za něj v kariéře kluby vydaly: Nyní to dělá 1,93 miliardy korun. A start do Eura naznačil, že tato suma může brzy ještě nabobtnat.