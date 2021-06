„Stačilo méně než devadesát minut, aby se naděje změnila v horor,“ napsal deník Daily Record. A v podobném apokalyptickém duchu se nese drtivá většina ohlasů ve skotských médiích.

„Byl to příběh frustrace. Zahozené šance a špatná rozhodnutí v klíčových okamžicích znamenají, že sen o postupu sice ještě úplně neumřel, ale pořádně se zkomplikoval,“ hořekoval The Herald. „Skotsko se nevrátilo s vítězným rykem, ale s fňukáním.“

Média vesměs oceňovala výkon českých fotbalistů v čele s útočníkem Schickem, autorem fantastického gólu z poloviny hřiště, a brankářem Tomášem Vaclíkem. Hlavní důvod prohry ale spatřují v mizerné koncovce domácích bojovníků.

To nepopírali ani sami hráči v modrých dresech. „Nikdo nemůže říct, že jsme si nevytvořili šance. Věřili jsme si, byli jsme nabuzení. Ale na rozdíl od soupeře jsme své příležitosti neproměnili a to na téhle úrovni rozhoduje,“ smutnil kapitán Andy Robertson.

Na hořkou prohru reagovaly i skotské celebrity. Třeba zpěvačka Amy MacDonaldová na Twitteru napsala, že porážka je užitečnou lekcí pro místní děti, které zápas sledovaly místo vyučování. „Takové zdrcující zklamání je připraví na život,“ tvrdí ironicky.

I love that all the weans are watching this in school. This is the sort of crushing disappointment that sets you up for life.