Svěřenci Matěje Voborníka v prvním utkání změřili síly s FBC Plzeň A, tedy týmem, který jim v tabulce dýchá na záda. A tabulkové postavení napovídalo, že půjde o vyrovnanou bitvu, což se také na hřišti potvrdilo. Bitvu jako řemen pro sebe rozhodli akademici půl minuty před koncem, zvítězili 4:3.

„Bylo to pro nás těžké, kvalitní utkání. Takové prověrky jsou pro nás výborný test. Jsem rád, že jsme dokázali zvítězit,“ hodnotil utkání po jeho skončení trenér Matěj Voborník.

Ve druhém zápase na turnaji Chebští deklasovali rezervu plzeňského FBC v poměru 6:0. „Od úvodního hvizdu nebylo pochyb o tom, kdo bude diktovat tempo a kdo vyhraje. Naprosto zasloužené vítězství, byli jsme po celé utkání lepším, aktivnějším týmem,“ hodnotil jednoznačnou bitvu mladý trenér.

Dvě vítězství ve skupině znamenala jediné, že se Chebští po šestém z devíti odehraných kol mohli těšit na souboj o prvenství. A jako letos tradičně, osud jim do cesty postavil FBŠ Plzeň, vedoucí tým soutěže. Akademici svého soupeře dokázali překvapit, zvítězili jasným výsledkem 6:2 a připsali si další turnajový vavřín. „Soupeře jsme vyučili z produktivity, byli jsme nekompromisní v zakončení, Plzeň jsme zaskočili. A oni to pak trošku psychicky neunesli, to nám práci ulehčilo. Kluky musím pochválit, byl to výborný výkon,“ nechal se slyšet po vítězném finále chebský lodivod.

Akademici tak stále živí šanci na postup na mistrovství České republiky starších žáků, do kterého se kvalifikuje pouze vítěz soutěže, Chebští jsou aktuálně druzí. „Teoretická šance stále žije, my se snažíme každý turnaj vyhrát, ale bohužel to už nemáme ve svých rukách. Potřebujeme pomoc od jiných týmů, ta nepřichází,“ je si vědom Voborník.

Další ligové vystoupení čeká na posádku Matěje Voborníka na domácí palubovce ve Františkových Lázních 29. února. Všichni sportovní nadšenci jsou srdečně zváni. (jv)