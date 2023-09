/FLORBAL/ Až ve třetím kole Livesport Superligy urvali florbalisté karlovarských hurricánů premiérový bod. V bláznivé přestřelce s Vinohrady padli až v prodloužení, kdy si hosté odvezli z haly míčových sportů výhru 7:6.

FB Hurrican Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary/Atelier Chromcovi

Skóre duelu otevřel ve 3. minutě z první střely Vinohrad Pergler, ale o minutu později již bylo srovnáno, když Fenik našel křižnou přihrávkou našel Lebedu a ten se nemýlil. Jenže než stačily Vary vstřebat gólovou euforii, navrátil Vinohradům vedení v téže minutě Krupička. V 9. minutě šli hosté do dvoubrankového vedení, kdy Gärtner prostřelil houf těl před karlovarským brankářem Váradim.

Ve 25. minutě už Vinohrady vedly i tři branky, když po chybě Klápy šly do přečíslení, které využil Pergler po přihrávce Plíhala. Zpět do zápasu navrátil hurricány ve 32. minutě Lebeda, který snížil na 2:4. Následně měly Vary k dispozici dvojnásobnou početní výhodu. V 50. minutě ji Vary využily, když si Klápa dvakrát vyměnil míček se Strachotou a poté zamířil přesně pod břevno. v 52. minutě bylo již srovnáno, to se dostal odraženému míčku Korbel, který srovnal na 4:4.

Jenže v 54. minutě karlovarský výběr propadl při bránění standardní situace hostů, kdy Keller navrátil Vinohradům vedení. A bylo ještě hůře. v 57. minutě navýšil vedení hostů Gärtner. Následně se však ukázal jako správný lídr týmu Strachota, který dvěma zásahy v 57. a 58. minutě smazal náskok hostů a srovnal na 6:6. V prodloužení však Vary vyrobily minelu, kterou přetavil v 65. minutě ve vítěznou trefu Gärtner, který vystřelil Vinohradům bod navíc.

FB Hurrican Karlovy Vary – TJ Sokol Královské Vinohrady 6:7 pp (1:3, 1:1, 4:2, 0:1). Branky: 4. Jiří Lebeda, 32. Jiří Lebeda, 50. Michal Klápa, 52. Matěj Korbel, 57. Michal Strachota, 58. Michal Strachota – 3. Ondřej Plíhal, 4. Vojtěch Krupička, 9. Tomáš Gärtner, 25. Ivan Pergler, 54. Daniel Keller, 57. Tomáš Gärtner, 65. Daniel Gärtner.