Martine, prozradíte nám, kdy jste s florbalem začínal?

Moje začátky byly ve čtvrté třídě na 3. ZŠ v Chodově. Nově vzniklý kroužek florbalu pod dozorem jednoho z nadšených rodičů naší kamarádky hledal hráče do týmu. Rozhodl jsem se zapojit a rozhodně jsem díky tomu zažil skvělé dětství s úžasným kolektivem.

Jak jste se dostal do florbalového klubu v Karlových Varech?

Do klubu jsem se dostal úplnou náhodou. Na dni otevřených dveří klubu TJ Plamen Chodov dívky jsem chytal, protože dívky neměly brankáře, tak jsem se nabídl. Přišel ke mně mladší pán a říká: „Hele, hledáme gólmana, nechceš zajít na trénink do Varů?“ A tak se to stalo. Přijal jsem to a nyní chytám za hurricany.

Jakou školu studujete, dá se studium s florbalem vůbec skloubit?

Studuji maturitní obor SOŠ stavební v Karlových Varech. Asi takhle, studovat se dá, ale taky se k tomu musí člověk přimět.

Jaký je váš doposud největší florbalový zážitek?

Opravdový zážitek asi nemám, možná když jsem byl převlečený za maskota na street florbalu.

Jak vidíte vaši florbalovou budoucnost, máte nějaké ambice v kariéře?

Svoji budoucnost nejspíš vidím v klubu na pozici trenéra. Vyzkoušel jsem si na měsíc trénovat děti a nechci od toho. Opravdu mě to baví a doufám také, že mi to vyjde. O hráčském posunu to mám jako na horské dráze, někdy chytám neskutečně a jindy jsem děravější než cedník, takže prozatím neznám odpověď. (úsměv)

Prozradíte nám, co rád děláte ve svém volném čase?

Ve volném čase si rád zaběhám, zacvičím si, protahuji se, trénuji děti nebo se dívám na filmy.

Závěrečná otázka pro inspiraci. Čím nejúspěšněji zabíjíte volný čas v době pandemie koronaviru a přísných vládních opatření?

Během pandemie hodně jím (smích) a zaměřuji se na úkoly do školy, máme toho opravdu hodně. Můj názor je takový, že by lidé měli zkoušet věci, na které neměli čas a chtěli je vždy vyzkoušet. Například já si chci vyzkoušet složitější hru na klávesy. Jiní mohou zkusit plést nebo háčkovat, další mohou číst knihy nebo si zkoušet karetní triky, učit se cizí jazyky. Je toho opravdu hodně, tak ať se daří.