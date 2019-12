Doslova.

Varáci, kteří kralují 1. lize mužů, totiž uzavřou v rámci osmnáctého vystoupení základní části florbalový rok 2019.

V hale míčových sportů budou hostit od 18 hodin sedmý celek Start98. Chybět u toho nebude ani nejproduktivnější hráč první části prvoligové soutěže Michal Strachota, který prozatím nastřádal na své konto v sedmnácti duelech úctyhodných šestnáct branek a k tomu přidal sedmadvacet asistencí.

„Myslím si, že to byl povedený rok pro karlovarský florbal a chtělo by to důstojnou tečku,“ přeje si karlovarský ´kofboj´, který převzal po zranění Michala Klápy roli lídra v karlovarském týmu.

Uplynulý týden byl pro vás úspěšný, když jste zvládli vítězně hned dvě utkání během tří dnů. Vraťme se však k duelu s posledními Petrovicemi, jak bylo těžké soustředit se na roli favorita?

Takové zápasy jsou vždycky hlavně o hlavě. Je velmi těžké udržet koncentraci po celých šedesát minut, také to bylo na hřišti vidět. Přizpůsobili jsme se tempu soupeře, a zápas tak mnoho florbalové krásy nenabídl. Na druhou stranu jsme zápas zvládli a nepřipustili žádné drama, což bylo velice důležité, když poté Petrovice obraly o bod Kladno.

Poté vás nasměroval florbalový los do Brna, kde jste získali skalp tamního Gullivers…

V Brně byl zápas ve větším tempu a v první polovině nás podržel Váša (pozn. red. Václav Zavadil). Potom se projevila fyzická převaha a fakt, že Brno točilo od začátku utkání jen dvě pětky. Určitě to mělo k ideálnímu výkonu daleko, ale opět to bylo relativně zvládnuté utkání s papírovým outsiderem.

Stále se držíte na čele tabulky, jaká je tedy atmosféra v kabině, odráží se to i na utkání?

Atmosféra v týmu je výborná. Podáváme celkem solidní výkony a až na dvě klopýtnutí jsme stoprocentní. Tým si věří a je to vidět i na palubovce. Věřím, že výkony budou mít stoupající tendenci a naši kvalitu potvrdíme i v play-off.

Před sebou máte další zápas, když budete hostit Start98, mohl byste představit sobotního soupeře?

Start je taková „farma“ Chodova. Mají v týmu celou řadu šikovných mladých hráčů, kteří jsou hodně běhaví. Je důležité s nimi nehrát nahoru dolů a vyhrávat osobní souboje. Tak aby mladé pušky ze Startu necítily šanci. Jinak to s nimi bude těžké utkání. Potvrdili jsme si i na Czech Open, že jakmile ucítí šanci na body, jsou velice nepříjemní. Jinak samozřejmě doufám, že si do míčovky najde cestu hodně diváků, abychom se s nimi mohli důstojně rozloučit. Myslím si, že to byl povedený rok pro karlovarský florbal a chtělo by to důstojnou tečku.

Na co se tedy mohou fanoušci o víkendu těšit?

Těšit se diváci mohou hlavně na domácí cukroví od Klápiče (pozn. red. Michal Klápa), který je toho času zraněný,a proto pro ně ve volném čase napekl čtyři druhy cukroví, které bude během zápasu roznášet v obleku Santy přímo na tribuně on sám osobně.