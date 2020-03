„Start byl pro nás jasnou volbou, a to hlavně kvůli cestování. Dále tam jsou nějaké osobní vazby hráčů a já osobně považuji Start za sympatický, mladý tým,“ prozradil útočník Varů Michal Klápa, proč volba padla na Start98. Vzájemná utkání pak mluví jednoznačně ve prospěch hurricanů, kteří vyhráli na Startu98 6:12 a poté i doma 12:5.

„Věřím a taky trochu doufám, že to bude vyrovnaná série, která bude mít vše, co play-off má mít, a pořádně nás tak prověří. Zároveň bych si přál, aby nás přišlo podpořit hodně fanoušků, jelikož teď už to je jiná soutěž a budeme je potřebovat,“ míní Klápa. První utkání se odehraje v míčovce v sobotu 7. března od 18 hodin, druhé pak v neděli 8. března v 18 hodin.