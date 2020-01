Doslova. „Od nás to byl výkon plný chyb, které soupeř potrestal,“ narážel karlovarský trenér Petr Pánek na prohru svého týmu na palubovce Florbalu Ústí nad Labem 6:7 v prodloužení.

Pro Varáky však byl bod zlatý, jelikož před zraky necelých šesti stovek školáků, kteří do sportovní haly ústecké Slunety dorazili, od úvodu pouze brankově dotahovali. V první dvacetiminutovce padly pouze dvě branky. První obstaral ve 12. minutě Jan Peška, druhou pak o minutu později karlovarský Jan Zavadil. I ve druhém dějství tahali za delší konec provazu florbalisté Ústí a karlovarský výběr se měl co otáčet. Nakonec si domácí borci přenesli po druhé třetině do té třetí jednogólový náskok, když po čtyřiceti minutách vedli 5:4. „V utkání padlo mnoho gólů, takže si mladí fanoušci přišli na své,“ hledal pozitiva na utkání Pánek. I ve třetí třetině se varský výběr trápil, i přesto dokázal stáhnout jednogólové manko, když vyrovnávací trefu na 6:6 obstaral v 56. minutě Michal Klápa.

Po nerozhodném stavu zamířil SCHOOL MATCH následně do prodloužení, které v čase 64:44 ukončil ústecký Dominik Beneš, který tak po výsledku 7:6 zařídil svému týmu druhý, bonusový bod.

Florbal Ústí – FB Hurrican Karlovy Vary 7:6 po prodloužení (1:1, 4:3, 1:2, 1:0). Branky: 12. a 34. Jan Peška, 22. a 65. Dominik Beneš, 34. Jiří Dolejší, 35. Václav Vavruška, 47. Dan Semerád – 13, 27. a 35. Jan Zavadil, 40. Daniel Nicklas, 45. a 56. Michal Klápa. Rozhodčí: David Bezucha, Michal Bezucha. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 587.