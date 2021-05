Současný šéftrenér výkonnostních kategorií má vizitku velkého florbalového stratéga a velkého srdcaře varského florbalu. Od příští sezony se „Kráťa“ opět postaví na lavičku áčka v prvoligové soutěži.

Martine, jaké jsou vaše první dojmy na postu hlavního trenéra A-týmu hurikánů?

Popravdě, já na dojmy moc nedám. Cítím, ale velkou důvěru od vedení klubu a také první rozhovory s hráči mi napovídají, že můj příchod bude mít smysl.

U A-týmu jste již v minulosti několikrát působil, nyní se znovu vracíte. Vnímáte rozdíl mezi vaším posledním působením, kdy jste vybojovali 1. ligu, a současným týmem?

Vnímám to tak, že vždy bude kladena na trenéry i hráče velká odpovědnost. V tomhle smyslu je to stejné. Na druhou stranu bych byl rád, aby se upřímná radost, která nás provázela v minulosti, přenesla do současnosti. Co se týká florbalových kvalit, „hurikáni“ jsou nyní na vyšší úrovni, což dokazovali svými výsledky. Je to asi dané tím, že v mančaftu je celá řada zkušených hráčů, o které se dá opřít.

Martin Kratochvíl, trenér FB Hurrican Karlovy Vary (vlevo).Zdroj: FB Hurrican Karlovy Vary

Jak dlouho jste zvažoval nabídku vést Vary?

Pravda je taková, že jako šéftrenér jsem vypracoval řadu projektů, co se týká A-týmu i mládežnických družstev. Projekty jsem posléze představil našemu vedení. Myslím, že jsem je tím zaujal, protože jsou postavené na pevných základech, současnosti i budoucnosti. Pokud jde o Vary a dobrou věc, nemusíte potom nic zvažovat, zvlášť když se jedná o elitní tým.

Prezident klubu Jaroslav Vébr uvedl, že si hodně slibuje od vašeho propojení s varskou juniorkou. Bude to jeden ze základních stavebních kamenů v nové sezoně?

Ano. Jedním z našich společných cílů bude smysluplné propojování mládeže s elitním týmem. Velmi důležitá jsou nastavení. Mládež musí vědět, že tu má své místo, a posunout je mohou jen zkušení hráči. Myslím, že v tomto ohledu jsme organizačně připraveni.

A-tým se v posledních dvou sezonách vždy držel na prvním místě prvoligové tabulky. S jakými ambicemi vstoupí hurikáni do dalšího ročníku 1.ligy?

Myslím, že vždycky, když chcete být dobří, musíte mít ty nejvyšší cíle. My jich budeme mít hned několik. Pokud se nám podaří všechny naplnit, a já věřím, že ano, budeme úspěšní. Karlovy Vary mají svou historii a rozhodně nezačínáme od nuly, ba naopak.

Kdy se sejdete s týmem k prvnímu společnému tréninku?

V tomto období probíhají pohovory s hráči. Vzhledem k našim projektům nás čeká celá řada setkání. Zároveň s tím usilovně pracujeme na organizaci. Myslím, že kolem 20. května se společně poprvé uvidíme, ale nechci teď nic předjímat.

Vzkázal byste něco fanouškům, kteří si váš příchod k A-týmu velmi pochvalují a netrpělivě vyhlíží start nové sezony?

Chtěl bych jim vzkázat, že budeme na sobě tvrdě pracovat, aby je náš výkon přilákal do hlediště.