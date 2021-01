„Je to moje přezdívka, která ke mně přirostla, a líbí se mi její jednoduchost a historie,“ vysvětloval s úsměvem Martin Krejčí.

Zdroj: FB Hurrican K. Vary

Martine, prozradíš nám, kdy jsi s florbalem začínal?

S florbalem jsem začal v primě, což odpovídá 6. třídě na základní škole. Tento rok maturuji, takže florbalu se již aktivně věnuji osmým rokem.

Jak ses dostal do florbalového klubu v Karlových Varech?

Vždycky mě táhly kolektivní sporty, a proto když jsem si vybral florbal, tak jsem nijak neváhal a zapsal se do největšího klubu v Karlovarském kraji a zůstal zde až doposud.

Jakou školu studuješ a dá se studium s florbalem vůbec skloubit?

Jsem studentem Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, a jak jsem již v předminulé otázce zmínil, tento rok mě čeká maturita. Doposud učení a sport rozhodně skloubit šlo, i když to někdy zabíralo více času. Sport pro mě vždy byl odměna, nebo i jakýsi relax právě po povinnostech, a proto jsem se skloubením nikdy moc problémů neměl.

Jaký je tvůj doposud největší florbalový zážitek?

Největší florbalové zážitky byly určitě zápasy za A-tým v domácím prostředí před 300 lidmi z naší florbalové rodiny. Domácí zápasy jsem doposud zažíval pouze jako divák a byl neskutečný zážitek být poprvé součástí dění i na hřišti a dostávat energii od fandících diváků.

Jak vidíš svou florbalovou budoucnost?

Určitě bych za svou kariéru chtěl okusit českou nejvyšší soutěž a nejraději bych toho docílil tady ve Varech. Rád bych se dále zlepšoval nejen jako hráč a sportovec, ale také jako lídr týmu a osoba, na kterou se tým a lidé okolo mohou spolehnout.

Prozradíš nám, co rád děláš ve svém volném čase?

Stejně jako se věnuji florbalu a všemu kolem něj, tak také velice rád trávím čas v Alpha Gymu, také v Karlových Varech, kde dělám MMA a grappling. Dále také hraju na piano, kytaru, rád se věnuji svému osobnímu růstu a běhání.

Závěrečná otázka pro inspiraci. Čím nejúspěšněji zabíjíš volný čas v době pandemie koronaviru a přísných vládních opatření?

V době pandemie čas nejčastěji využívám pro sebe, ať už jde o studium, stravu, mentální rozvoj nebo sport. Troufnu si říct, že nikdy se nám již nestane, abychom měli sami pro sebe více času, a proto bychom se měli v těchto časech co nejvíce soustředit na věci, které můžeme ovlivnit, a nevěnovat tolik pozornosti tomu, s čím nemůžeme udělat nic. Chtěl bych nakonec všem, co to dočetli až sem, popřát hodně zdraví a úspěchů, ať jde o cokoliv. A doufám, že se brzo uvidíme v míčovce.