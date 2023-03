Florbalisté Varů i podruhé v míčovce propadli, Česká Lípa srovnala sérii na 2:2

/FLORBAL/ S vedením 2:0 na zápasy se stěhovala série play down z České Lípy do lázeňského města. Hurricáni však v sérii, která se hraje na čtyři vítězná utkání, v domácím prostředí propadli. Českolipský výběr totiž ovládl obě utkání v hale míčových sportů, čímž srovnal na 2:2 na zápasy. Naposledy si florbalisté ze severu Čech připsali na konto výhru 6:3, čímž navrátili sérii zpět do České Lípy.

FB Hurrican Karlovy Vary – FBC 4CLEAN Česká Lípa 3:6 (3:2, 0:1, 0:3). | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary/Atelier Chromcovi