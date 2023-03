„Od začátku do konce jsem z týmu cítil, že si chce jít za vítězstvím,“ poukazoval po úspěšném vstupu do série o udržení superligové příslušnosti karlovarský trenér Marek Mandler. Právě jeho výběr šel v první třetině do dvoubrankového trháku, když ve 13. minutě otevřel skóre Matěj Korbel, a posléze navýšil vedení Varů Jiří Lebeda. Česká Lípa však dokázala zmobilizovat své síly a třemi góly otočila vývoj ve svůj prospěch, když se dvakrát brankově prosadil Radek Krajcigr a jednou pak Milan Tichý.