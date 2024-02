Do zápasu nevkročili hráči hurricánů vůbec dobře, když se Chodov ujal vedení již třiačtyřicáté vteřině, kdy se zapsal do střelecké Tom Odrušek. Tentýž hráč poté navýšil vedení hostů na konci 13. minuty, kdy zúročil spolupráci s Mikulášem Komárkem. Potřetí Vary inkasovaly v 17. minutě, kdy Chodovu vystřelil tříbrankový náskok Marek Vávra. Hosté z Prahy zachytili také nástup do druhé periody, kdy přidali během dvou minut dvě branky, o které se podělili Vojtěch Petráň a Ondřej Vošta.