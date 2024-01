Úvodní branka padla ve štěrboholské hale již v 8. minutě, kdy přesně zacílil domácí Matyáš Kalina, který poslal Butchis do vedení. Hurricáni dokázali srovnat gólový krok v závěru třetiny, přesněji v 19. minutě, kdy se prosadil po kombinaci s Matějem Svatkem Matěj Korbel.

Ve druhé třetině pak šly Karlovy Vary poprvé do vedení, když trestné střílení přetavil ve druhou branku týmu z lázní Michal Strachota. Butchis poté srovnaly v úvodu třetí periody, kdy gólově zakombinovala exkarlovarská dvojka v dresu Pražanů ve složení Jakub Černý, Matyáš Kalina.

OBRAZEM: Česká Lípa zlomila hurricány pěti zásahy v závěrečné třetině

Hurricáni si však vzali vedení zpět, když se ve 49. minutě zapsal do střelecké listiny Jiří Lebeda. Vedení však Západočeši neudrželi a v 53. minutě bylo opět srovnáno. To vybídl ke skórování Matyáš Kalina Adama Drasticha, který pobídkou nepohrdl. V závěru se snažily oba týmy strhnout výhru na svou stranu, ale to se nepovedlo, a tak přišlo na pořad prodloužení, které taktéž rozhodnutí nepřineslo, a tak se šlo na samostatné nájezdy, které Vary přetavily ve vítězství 4:3, když úspěšným exekutorem byl Michal Strachota.

Butchis – FB Hurrican Karlovy 3:4 po nájezdech (1:1, 0:1, 2:1 – 0:0). Branky: 8. Matyáš Kalina, 41. Jakub Černý, 53. Adam Drastich – 19. Matěj Korbel, 28. Michal Strachota, 49. Jiří Lebeda, rozhodující nájezd Michal Strachota. Rozhodčí: Pavel Kačer – Ondřej Vašíček. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Diváci: 98.