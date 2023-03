Florbalisté hurricánů zamíří do Otrokovic, startuje druhé kolo play down

/FLORBAL/ Jde do tuhého. V podání florbalistů karlovarských hurricánů, to pak platí dvojnásob. Po neúspěšném prvním kole play down, ve kterém tým z lázeňského města propásl první šanci na udržení mezi smetánkou Livesport Superligy, čeká svěřence trenéra Marka Mandlera druhý pokus.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

FB Hurrican Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary/Atelier Chromcovi