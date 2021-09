„V prvních dvou třetinách se nám podařilo navázat na výkon z pohárových zápasů. Myslím, že jsme je odehráli velmi slušně. Ve třetí třetině jsme dělali laciné ztráty a zbytečně jsme se o výsledek strachovali. Důležité bylo také to, že jsme zvládli vždy reagovat na branku soupeře,“ říká k výhře Trčka.

Hurricani se sice ve druhé třetině vrátili zpět do zápasu, dokonce přetlačili soupeře v závěrečné třetině 2:1, ale celkově si připsali na účet porážku rozdílem jedné branky.

„Jsme rádi, že jsme zvládli vstup do sezony na půdě jednoho z největších aspirantů na postup, stejně jako v loňské sezoně, kdy se nám v prvním zápase povedlo v Karlových Varech vyhrát,“ chválil si úspěšný vstup do sezony trenér Ústí nad Labem Vladimír Trčka.

