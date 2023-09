Vstup do druhé superligové sezony se florbalistům karlovarských hurricánů nevyvedl podle jejich představ. V hale míčových sportů po velké bitvě podlehli Ostravě, se kterou museli skousnout svěřenci karlovarského trenéra Miroslava Závory prohru 4:5.

FB Hurrican Karlovy Vary. | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary

Úvod první třetiny sice patřil Varům, přesto se z první branky radovali hosté. V 8. minutě se sice Macháček skvěle vrátil do obrany a vypíchl míček hostujícímu hráči, ten se však odrazil k Bräuerovi, který předložil míček Lukáši Pešatovi, který nezaváhal a poslal Ostravu do vedení.

V 11. minutě však bylo srovnáno. Adam Zahraj se dostal do přečíslení s Lukášem Staňkem a parádní kombinací nedali brankáři hostů Binderovi šanci.O dvě minuty později si vzala Ostrava vedení zpět, když Bräuer dostal příliš prostoru na středu a parádní střelou překonal karlovarského brankáře.

Ve 30. minutě šla Ostrava do dvoubrankového trháku. To Lukáš Pobořil napřáhl z pravého křídla a dělovkou k tyči nedal strážci svatyně Varů žádnou šanci. Ve 43. minutě navrátil hurricány zpět do zápasu kontaktní brankou Lukáš Macháček. A Vary dokázaly i srovnat, ve 45. minutě se o to zasloužil po spolupráci s Matějem Korbelem Jiří Lebeda.

Následně zamířil na trestnou lavici karlovarský Jiří Šťovíček, a hosté dokázali přesilovku zužitkovat, když šest vteřin před koncem zakončil rychlou kombinaci hostů Lukáš Pobořil, čímž navrátil zpět vedení Ostravě. A Ostrava posléze opět odskočila Varům na rozdíl dvou branek, kdy se prezentoval parádní dělovkou do růžku Lukáš Herblich.

Hurricáni šli v závěru duelu do šesti a v 58. minutě dokázal snížit na rozdíl jediné branky Jiří Lebeda, ale víc již hosté Varům nedovolili, a připsali si první výhru v sezoně.

FB Hurrican Karlovy Vary – FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 4:5 (1:2, 0:1, 3:2). Branky: 11. Lukáš Staněk, 43. Lukáš Macháček, 45. Jiří Lebeda, 58. Jiří Lebeda – 8. Lukáš Pešat, 13. Marek Bräuer, 30. Lukáš Pobořil, 48. Lukáš Pobořil, 52. Lukáš Herblich. Rozhodčí: Přemysl Bališ – Peter Varga. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 320.