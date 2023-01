/FLORBAL/ O víkendu bude florbalová Livesport Superliga pokračovat 19. kolem. Florbalisty Karlových Varů v něm čeká dlouhý výjezd do Ostravy a opět půjde o důležité body.

Florbalisté FB Hurrican Karlovy Vary (na archivním snímku). | Foto: Deník/Daniel Seifert

Karlovarští hurricani, kteří se krčí na dně superligové tabulky, totiž potřebují body jako sůl a v ostravské ČPP Aréně budou usilovat od 17.00 hodin o druhé vítězství v základní části. Karlovým Varům, které na svého soupeře ztrácejí třináct bodů, by mohlo hrát do karet, že ostravským florbalistům se v posledních zápasech také nedaří. Navíc florbalová družina pod velením Marka Mandlera má Ostravě co vracet, když v prvním vzájemném duelu s ní prohrála v hale míčových sportů vysoko 4:11.