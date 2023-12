Bohemka naskočila v hale míčových sportů do první třetiny aktivně a v 11. minutě vedla již o tři branky. Ve 14. minutě sice snížil Strachota, ale hosté si do konce první třetiny vzali třígólový náskok zpět, když se zapsal do střelecké listiny Buršík, který upravil na 2:5.