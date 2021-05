Nelení ani ve florbalovém klubu FB Hurrican Karlovy Vary, kde obnovili nejen tréninkový proces, ale na léto nachystali oblíbený příměstský tábor.

„Po loňském úspěchu a zájmu o příměstské tábory jsme se opět rozhodli veřejnosti nabídnout možnost, jak si s námi zasportovat. Připravujeme proto hned tři turnusy příměstských táborů,“ prozradil na úvod sportovní manažer karlovarského klubu Lukáš Grundler.

První turnus příměstského tábora se uskuteční od 12. do 16. července, druhý od 26. do 30. července a třetí turnus pak od 2. do 6. srpna.

„Děti se mohou těšit na pestrý program, kde se může objevit cyklovýlet, program na in-line bruslích nebo koloběžkách, návštěva lanového centra, sportovní hry v hale i venku a mnoho dalšího,“ přiblížil náplň příměstských táborů Grundler.

Tábory jsou určeny pro děti ročníku narození 2015 až 2006. „Přihlásit se může opravdu každý, kluci i holky v tomto věku. Je jedno, jestli už jste někdy sportovali, nebo ne,“ upozorňuje Grundler, že tábory mají otevřené dveře pro všechny zájemce.

Nelení ani ve florbalovém klubu FB Hurrican Karlovy Vary, kde obnovili nejen tréninkový proces, ale na léto nachystali oblíbený příměstský tábor. Zdroj: FB Hurrican Karlovy Vary

To však není z aktivit FB Hurrican Karlovy Vary vše. Kromě příměstských táborů florbalisté pořádají také pobytové kempy.

„Ty byly otevřeny přednostně pro členy klubu. Letos poprvé ovšem přivítáme i sportovní veřejnost. Pro dívky ročníku 2009 a starší pořádáme soustředění ve Skalné, od 8. do 13. srpna. Pro kluky i holky ročníku 2014 až 2009 pořádáme tradiční florbalový kemp v Kyselce, a to od 15. do 20. srpna. Na těchto akcích na vás čekají tréninky v hale i venku, skills tréninky pro hráče i brankáře, kolektivní hry v přírodě, výlety a spousta dalšího,“ upřesňuje sportovní manažer Varů.

I hurricani chtějí stejně jako desítky dalších sportovních klubů navrátit zpět ke sportu především mládež.

„Po koronaviru spousta dětí přestala sportovat a my věříme, že umíme uspořádat tábory tak, aby se děti hýbaly a zároveň se pohybem bavily. A kdo ví, třeba si florbal a sport s námi natolik oblíbí, že se z nich stanou členové klubu,“ poukazuje Grundler.

Zájemci o příměstské tábory či florbalové kempy se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře, který je k nalezení na www.florbalkv.cz. Bližší informace jim také předá sportovní manažer oddílu Lukáš Grundler na tel. 731 208 316, nebo e-mailu info@florbalkv.cz.