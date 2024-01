Už vstup do zápasu neměli Karlovaráci vůbec dobrý, když ve 3. minutě prohrávali 0:2. To se během třetí minuty postupně zapsali do střelecké listiny Matouš Burian a Martin Obuškevič. Další direkt přidali Black Angels Varům při oslabení, kdy se zapsal do střelecké listiny Tomáš Čáslava.