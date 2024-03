Florbalisté karlovarských hurricánů zvládli v Livesport Supelize obě domácí vystoupení v rámci play-down. V hale míčových sportů slavili nad Butchis, v sérii hrané na čtyři vítězná utkání vítězství 4:2 a 5:0, čímž se ujali vedení 2:0 na zápasy.

Hurricáni dvakrát smázli Butchis, v sérii vedou 2:0. | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary/Atelier Chromcovi

Sobotní utkání začalo v hale míčových sportů opatrně, kdy se oba týmy na startu série spíše oťukávaly. První gólová šance byla na programu až ve dvanácté minutě, kdy Matěj Korbel nastřelil míček před branku, kde ho tečoval Michal Klápa mimo dosah gólmana hostů.

Karlovarský kapitán se znovu prosadil o pár minut později, tentokrát zužitkoval pas Miloše Tyla zpoza branky. Jinak už se skóre v úvodní třetině neměnilo a to ani po přesilové hře domácích.

Druhá třetina začala několika neproměněnými šancemi karlovarského týmu. V polovině zápasu tak přišlo snížení, v signalizované výhodě se trefil Štěpán Novák. Ve třiatřicáté minutě přišla na řadu další početní výhoda a tentokrát již byla úspěšná, přízemní střela Miloše Tyla zapadla přesně k tyči. V závěru pak přišel ještě jeden gól, kterému předcházel faul a do kabin se šlo za stavu 3:1.

Snížit mohli Butchis hned zkraje v početní výhodě, tu dokázali svěřenci Miroslava Závory skvěle odbránit a poté sami znovu udeřili, z levého křídla pálil přesně Marek Hozman. Ve čtyřiapadesáté minutě bylo zaděláno na drama, o snížení se postaral Erik Papež. V závěru pak hosté zkusili dlouhou hru bez brankáře, úspěch jim to nepřineslo, všechny střelecké pokusy zneškodnila obětavá obrana ve spolupráci se skvělým Adamem Draslarem. Konečný výsledek 4:2 znamenal první bod v sérii.

Drama to bylo i v neděli, tam dokonce úvodní třetina branku nepřinesla a na první změnu stavu se čekalo až do poloviny utkání. Bezgólový zápas ukončil parádní střelou Matěj Korbel.

Zatímco na první gól se čekalo dvaatřicet minut, tak ten druhý přišel za dalších pět vteřin. Svojí dělovku pověsil přesně pod břevno Lukáš Macháček. Butchis za čtyřicet minut domácí branku příliš neohrozili a když už, tak si nepřišli na Adama Draslara. Ve třetí části hosté opět zkusili velmi brzkou hru bez brankáře, tentokrát již deset minut před závěrečnou sirénou.

Ovoce jim to nepřineslo, Michal Klápa střelou do odkryté klece opět přiblížil domácí zisku druhého bodu. Domácím nevadilo ani když se gólman do hostující branky vrátil, Lukáš Macháček našel před brankou Marka Hozmana a ten procedil míček do branky. Definitivní podobu výsledku dal dvě minuty před koncem Miloš Tyl.

Karlovarští zvládli i druhý zápas skvěle a po výhře 5:0 pojedou za týden do Prahy s vedením 2:0 na zápasy. Premiérovým čistým kontem v Superlize se pod vítězství podepsal Adam Draslar. V sobotu 16. března se hurricáni představí v Praze, kde je čeká třetí duel s Butchis od 17.00 hodin.

Následně pak odehrají Západočeši čtvrtý zápas série, který opět bude na programu v Praze, a to v neděli 17. března od 17.00 hodin.