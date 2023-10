/FLORBAL/ Dvě utkání odehráli během uplynulého týdne v Livesport Supelize florbalisté karlovarských hurricánů. Dvakrát museli skousnout prohru, když nestačili jak na Mladou Boleslav, tak i posléze na Liberec. Obzvlášť druhá prohra pak karlovarský celek hodně mrzela. Tím tak Vary i nadále okupují s jednobodovým ziskem poslední příčku v tabulce.

FB Hurrican Karlovy Vary – FBC Liberec 5:8 (1:2, 2:3, 2:3). | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary/Atelier Chromcovi

První prohru zaznamenal karlovarský výběr na palubovce Mladé Boleslavi, kde Západočeši prohráli vysoko 4:12. „První třetina přinesla spoustu chyb, hodně šancí, do kterých se dobrým pohybem dostával soupeř, který je dokázal brankově zúročit,“ narážel karlovarský trenér Miroslav Závora na vedení Mladé Boleslavi po úvodní dvacetiminutovce 6:0.

„Ve druhé třetině se nám docela podařilo dostat zpět do hry, kdy jsme se dokázali soupeři trochu vyrovnat. Podobný pak byl i průběh třetí třetiny,“ podotkl k dalšímu průběhu duelu Závora, ve kterém jeho výběr alespoň trochu zmírnil vysokou prohru.

To ve druhém duelu s Libercem, které hostila hala míčových sportů padli hurricáni 5:8. „Velké zklamání,“ neskrýval po duelu zmar karlovarský kormidelník. „Měli jsme sice těžký začátek, ale poté jsme pomalinku začali plnit pokyny co jsme chtěli. Dařilo se nám to pak i ve druhé třetině, když jsme hráli, jak jsme si představovali, bohužel jsme z toho nic nevytěžili,“ litoval Závora promarněných šancí, kterých si Vary během druhé periody vytvořily s nadsázkou na dva zápasy.

„Ve třetí třetině jsme se dokázali vrátit do zápasu, ale nedokázali jsme udržet koncentraci po celých šedesát minut,“ hledal marně slova útěchy po hořké prohře Závora. Na smutek však nemají Vary žádný čas. V neděli 8. října se představí od 17.00 hodin na palubovce úřadujícího mistra Livesport Superligy Tatranu Střešovice. „Musíme hodit zápas za hlavu a připravit se na další těžké zápasy, které nás čekají,“ doplnil závěrem Závora.