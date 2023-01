„Pro nás to byl hodně mrzutý konec,“ zklamaně načal hodnocení zápasu karlovarský trenér Marek Mandler. První dvacetiminutovka přinesla čtyři branky. Tu první obstaral v 10. minutě českolipský Štěrba. Hurricani dokázali smazat jednobrankové manko po úspěšné dorážce Lebedy, ale domácím navrátil vedení ve 14. minutě po parádní spolupráci s Vavruškou Kopič. Vary i podruhé dokázaly manko vymazat, když se o to zasloužilo duo Strachota, Klápa.

Ve druhé periodě pokračovala dramatická bitva, oba týmy se přetahovaly o každý míček, když ústředními postavami byli oba brankáři, kteří své týmy několikrát podrželi a zařídili, že po druhé třetině se stav nezměnil. Ten se měnil v závěrečné třetině, kdy českolipský Stárek poslal domácí potřetí v zápase do vedení.

A pro hurricany bylo ještě hůře, po chybě na útočné polovině zužitkoval rychlý protiútok Peška, a poprvé byl rozdíl ve skóre dvougólový. Karlovarský výběr navrátil zpět do zápasu kontaktní brankou devět minut před koncem Tomča. Následně Karlovy Vary dostaly k dispozici přesilovou hru, kterou brankově zúročil svou druhou trefou v duelu kapitán varského výběru Klápa, který srovnal na 4:4.

„Byl to vyrovnaný zápas z obou stran. Mohu kluky pochválit za to, jak k zápasu přistoupili, když za stavu 2:4 jsme ten zápas dokázali dotáhnout,“ chválil si Mandler vymazání dvoubrankového manka. Nakonec se vše podstatné odehrálo v závěru zápasu, kdy šly Vary do oslabení, čehož domácí využili osm vteřin před koncem, kdy vystřelil tři body svému týmu Slaný. „Bohužel minutu před třetí sirénou přišlo zbytečné vyloučení a rozhodující branka osm vteřin před koncem, což byla velká škoda,“ těžko kousal těsnou porážku karlovarský trenér.

Hurricany čeká v rámci 19. kola Livesport Superligy další výjezd, když se v sobotu 14. ledna představí v Ostravě.

FBC 4CLEAN Česká Lípa – FB Hurrican Karlovy Vary 5:4 (2:2, 0:0, 3:2). Branky: 10. Daniel Štěrba, 14. Ondřej Kopič, 45. Antonín Stárek, 49. Jan Peška, 60. Štěpán Slaný – 13. Jiří Lebeda, 17. Michal Klápa, 52. Ivan Tomčo, 54. Michal Klápa. Rozhodčí: Přemysl Bališ – Peter Varga. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:1. Diváci: 235.