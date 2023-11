/FOTOGALERIE/ V desátém kole Livesport Superligy, které bylo posledním před reprezentační přestávkou, sahali florbalisté hurricánů v bitvě s favorizovanou pražskou Spartou po bodovém zisku. Nakonec museli skousnout v hale míčových sportů hořkou prohru 7:8.

FB Hurrican Karlovy Vary – ACEMA Sparta Praha 7:8 (1:2, 2:4, 4:2). | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary/Atelier Chromcovi

Ještě než padlo úvodní buly, tak došlo na ocenění gólmana Karlových Varů Daniela Váradiho, který si proti Black Angels připsal již svůj 200. ligový start v karlovarském dresu.

„Chybělo hrozně málo,“ zoufal si po utkání se Spartou karlovarský trenér Miroslav Závora. Účet duelu otevřeli v míčovce domácí, přesněji Jiří Lebeda, který po spolupráci s Hrbáčkem zařídil Varům v 8. minutě vedení. To však vydrželo lázeňskému výběru do 11. minuty, kdy se zapsal do střelecké listiny Jan Peška.

První třetinu pak uzavřel v podobě druhého zásahu Sparty ve 20. minutě Robert Košir. Do druhé periody lépe vstoupili florbalisté z hlavního města. Ve 27. minutě skórovali během jedné minuty Jiří Curney a Josef Juha. Hurricány navrátil zpět do hry ve 29. minutě Daniel Péc, ale ve 37. minutě navrátil hostům tříbrankový náskok Jiří Curney.

Hurricáni se postaví v míčovce týmu Sparty

V závěru třetiny pak padly ještě dvě branky, na straně Varů se brankově radoval Miloš Tyl, na straně Sparty pak Robert Košir. „Na Spartu jsme se poctivě připravovali, když spousta věcí se nám dařila, ale v některých pasážích to však nebylo ideální,“ přiznával karlovarský trenér.

Do závěrečné třetiny naskočila lépe Sparta, když ve 41. minutě skóroval Jiří Curney. Poté šli však hosté do oslabení, které Vary dokázaly přetavit ve dvě branky, kdy nejprve snížil na 4:7 Lukáš Macháček a poté na rozdíl dvou branek upravil Michal Strachota.

Karlovarský výběr dál bojoval, za což byl brankově odměněn. V 54. minutě snížil na rozdíl jediné branky Michal Švarc a gólové manko poté vymazal kapitán hurricánů Michal Klápa. Jenže z vyrovnání se radovali domácí pouze několik vteřin, když na druhé straně brankově udeřil Jiří Curney, který docílil hattricku. Hurricáni sice vložili zbytky sil do závěru, ale kýžené vyrovnávací branky se nedočkali.

Zdroj: Youtube

„Chtěl bych vyzdvihnout tým za třetí třetinu, kdy se semknul a bojoval až do konce. Škoda, že jsme neodnesli bod, tentokrát byl hodně blízko,“ doplnil k těsné prohře Závora.

Karlovy Vary čeká během pauzy vystoupení v 5. kole Poháru Českého florbalu, ve kterém se představí ve čtvrtek 9. listopadu od 19.00 hodin s Floorball Club Falcon ve sportovní hale v Lysé nad Labem.

FB Hurrican Karlovy Vary – ACEMA Sparta Praha 7:8 (1:2, 2:4, 4:2). Branky: 8. Jiří Lebeda, 29. Daniel Péc, 40. Miloš Tyl, 45. Lukáš Macháček, 46. Michal Strachota, 54. Matěj Švarc, 57. Michal Klápa – 11. Jan Peška, 20. Robert Košir, 27. Jiří Curney, 27. Josef Juha, 37. Jiří Curney, 40. Robert Košir, 41. Jiří Curney, 57. Jiří Curney. Rozhodčí: Milan Baloun – Tomáš Sommer. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:2. Diváci: 306.