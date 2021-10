Sokol Brno I EMKOCase Gullivers – FB Hurrican Karlovy Vary 2:9 (1:4, 0:0, 1:5). Branky: 16. Adam Bouška, 58. Tomáš Foret – 8. , 42. a 47. Jan Zavadil, 8. , 12. a 17. Michal Strachota, 44. a 46. Miloš Tyl, 51. Tomáš Smolka. Rozhodčí: Hála. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 69.

Karlovarští vstoupili do zápasu aktivně a v 7. minutě jim zařídil vedení Jan Zavadil. Poté rozjel one man show Michal Strachota, který se stal ústřední postavou první části, když během pouhých osmi minut nasázel do domácí svatyně hattrick. Domácím se povedlo snížit v přesilové hře, to ale bylo z jejich strany na dlouhou dobu vše.

Pět branek fanoušky namlsalo, druhá třetina by však potěšila spíš fanoušky defenzivní hry. Příliš gólových šancí k vidění nebylo, a když už, tak si s nimi brankáři dokázali poradit. Jinak to byla spíš urputná bitva, plná tvrdých soubojů.

Pokud domácí vstupovali do třetí části s cílem se zápasem ještě něco udělat, tak jim ty plány svěřenci karlovarského trenéra Martina Kratochvíla velmi rychle zkomplikovali. Během šesti minut zapsali po dvou gólech Miloš Tyl a Jan Zavadil, pro druhého jmenovaného šlo zároveň o zkompletování hattricku. O devátou branku se postaraly mladé pušky Varů ze třetí formace, konkrétně pak Tomáš Smolka, ten se jako střelec zapsal do statistik v této sezoně vůbec poprvé.

Další zápas čeká muže hurricanů ve státní svátek, tedy ve čtvrtek 28. října, kdy dorazí do haly míčových sportů Štíři České Budějovice, úvodní vhazování bude na programu v 17.00 hodin.

„Zápas s Gullivers už se přibližoval minimálně mým představám. Mám upřímnou radost z toho, jak si určité vazby sedají. Soupeř nebyl špatný, ze začátku velmi dobře bránil a měl nebezpečné brejky. Nám se podařilo udržet druhou třetinu a ve třetí zlomit zápas na naši stranu,“ chválil si po utkání pátou výhru v řadě za sebou kapitán Varů Michal Klápa.