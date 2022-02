Výhra a návrat do elitní čtyřky. Hurricani uspěli v Kunraticích

Že to nebude žádná sranda, poznali muži hned ve třetí minutě, kdy šli domácí poprvé do vedení. Na gólovou odpověď se čekalo pouhých šedesát vteřin, než Miloš Tyl milimetrově přesnou ranou k levé tyči nachytal domácího gólmana. Poté se hra trochu uklidnila a skóre se opět měnilo až ve čtrnácté minutě, kdy rychle rozehranou standardní situaci zakončil úspěšně Michal Klápa.

Prostřední část začala ubráněným karlovarským oslabením, krátce nato dostala přesilovou hru i parta trenéra Varů Závory, a to hned dvojnásobnou.

Hra v početní výhodě nepatřila v poslední době mezi chlouby karlovarského týmu, to se nyní naštěstí změnilo a díky brankám Jana Bělocha a Michala Strachoty byl najednou rozdíl ve skóre již třígólový. Druhé oslabení již hurricani ubránit nedokázali a i domácí si tak zapsali úspěch při nerovnovážném počtu hráčů.

Michal Strachota byl v utkání hodně při chuti a svůj výborný výkon korunoval ve třiačtyřicáté minutě, kdy freestylovou parádou zpoza branky zvýšil na 5:2.

V tu dobu už to vypadalo s vyhlídkami na body velmi nadějně, což deset minut před koncem ještě posílil opět Strachota, pro kterého to tak byl již pátý bod v zápase. Domácí recept na skvělého brankáře Varů Daniela Váradiho našli až jedenapadesát vteřin před koncem. To už však nic nezměnilo na tom, že tři body putovaly do Karlových Varů.

„Neprohráli jsme žádnou třetinu a dokázali jsme Ústí dostat tam, kam jsme chtěli. Za mě výborný výkon celé střídačky,“ pěl jen chválu na svůj tým po triumfu v Ústí Závora.

Hurricanům zajistilo vítězství jistotu čtvrtého místa, což znamená, že play-off zahájí na své palubovce. Na soupeře si však budou muset ještě počkat, dozvíme se ho až po předkole, které se odehraje příští týden. Co však ví již teď, je termín prvních čtvrtfinálových zápasů, které se v hale míčových sportů odehrají 26. a 27. února.

Florbal Ústí nad Labem – FB Hurrican Karlovy Vary 3:6 (1:2, 1:2, 1:2). Branky: 3. Václav Vavruška, 35. a 60. Ondřej Kawulok – 4. Miloš Tyl, 14. a 30. Michal Klápa, 29. Jan Běloch, 44.a 51. Michal Strachota. Rozhodčí: Šedivý, Štengl. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 265.