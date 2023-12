Karlovy Vary vstoupily skvěle i do druhé periody, když ve 26. minutě poslal hosty do čtyřbrankového trháku Adam Zahraj. Florbalisté z lázní však neměli dost, a postupně se zapsali do střelecké listiny úspěšní střelci Marek Hozman, Tomáš Rosa a dvakrát pak Jiří Lebeda, čímž tak hurricáni vedli ve 34. minutě 8:0. Jenže Liberec navrátil ve 38. minutě zpět do zápasu kontaktní brankou Jakub Faksa.

V závěrečné minutě druhé třetiny pak Liberec dokázal snížit dvěma zásahy na 3:8. „ve druhé třetině začal Liberec více šlapat, napadaly nám tam nějaké góly po našich chyb, bylo to takové nahoru, dolu,“ přidával ke druhé části zápasu Hozman.

I začátek třetí třetiny vyšel domácím, kteří záhy dvěma zásahy snížili na 5:8. Následně skóroval v dresu Varů Marek Hozman, ale za domácí snížil Jakub Faksa. Hurricánům však navrátil čtyřbrankové vedení ve 45. minutě Daniel Péc, který se zapsal do střelecké listiny také v 54. minutě. Liberec poté dokázal vstřelit dvě branky, ale gólovou tečku za duelem udělal v 60. minutě Adam Zahraj.

„Nakonec jsme to, ale urvali, pro nás důležité tři body,“ oddychl si po důležité výhře Hozman, který byl vyhlášen hvězdou zápasu. V 18. kole Livesport Superligy se představí hurricáni v domácím prostředí, když v pátek 5. ledna budou hostit v hale míčových sportů od 20.00 hodin druhé Střešovice. „Bude to těžký zápas, ale nechceme nic podcenit, takže na ně musíme vlétnout na sto procent,“ doplnil karlovarský útočník.

FBC Liberec – FB Hurrican Karlovy Vary 8:12 (0:3, 3:5, 5:4). Branky: 37. Wiener, 40. Wiener, 40. Velc, 43. Kopecký, 43. Wiener, 44. Faksa, 56. Ferdan, 58. Kopecký – 9. Péc, 11. Macháček, 20. Hozman, 26. Zahraj, 28. Hozman, 29. Lebeda, 30. Rosa, 34. Lebeda, 43. Hozman, 45. Péc, 54. Péc, 60. Zahraj. Rozhodčí: Přemysl Bališ – Peter Varga. Vyloučení: 3:1. Využití: 1:2. Diváci: 202.