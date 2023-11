Florbalisté karlovarských hurricánů uspěli v 11. kole Livesport Superligy na palubovce Chodova, kde dosáhli na dva body. Varský výběr sice musel dohánět dvoubrankové manko, ale nakonec došel duel za stavu 3:3 do prodloužení, které rozeskl vítěznou trefou kapitán Varů Michal Klápa, který zajistil hurricánům výhru 4:3.

FB Hurrican Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary/Atelier Chromcovi

Karlovarský výběr však nezachytil vstup do úvodní třetiny. V 6. minutě prohrával již o dvě branky, když se postupně v dresu domácích zapsali do střelecké listiny Ondrušek a Komárek. Vary však dokázaly v 7. minutě gólově odpovědět kontaktní brankou z florbalky Michala Klápy. V závěru třetiny neuspěl při trestném střílení karlovarský Michal Strachota, ale nakonec se přeci jen Západočeši dočkali vyrovnání, o které se zasloužil v 18. minutě Marek Hozman.

„Chodov to možná podcenil, když nás tady minulou sezonu přejel, ale tentokrát byl po první třetině trochu v křeči a nám se to to povedlo využít,“ přemítal po utkání karlovarský kapitán Michal Klápa.

Ve druhé třetině poslal poprvé hurricány v utkání do vedení po spolupráci s Klápou Matěj Korbel, ale Chodov srovnal na 3:3 ve 40. minutě, kdy se prosadil Vojtěch Klápa. V závěrečné periodě si oba týmy vytvořily několik brankových příležitostí, ale již bez gólového efektu, a tak přišlo na pořad prodloužení, které přetavil v 62. minutě ve vítěznou trefu Michal Klápa, který zajistil svému týmu dvoubodový zisk.

„S Chodovem to, ale bylo těžké, on nás tlačil, měl nás v zámku, ale nás podržel fantastický gólman, díky němu si odvážíme dva body,“ nešetřil chválou na adresu brankáře osmnáctiletého benjamínka Varů Adama Draslara.

„Předvedli jsme týmový výkon, všichni bojovali, takže si myslím, že to bylo i zasloužené, jelikož těch šancí tam bylo dost na to, abychom získali tři body,“ doplnil k utkání šéf karlovarské kabiny.

V neděli 19. listopadu čeká v Livesport Superlize hurricany výjezd do Pardubic, kde se postaví od 14.00 hodin tamním sokolům. A půjde o hodně. V sázce totiž bude šest bodů, jelikož předposlední Karlovy Vary a poslední Pardubice dělí od sebe tři body.

FAT PIPE FLORBAL CHODOV – FB Hurrican Karlovy Vary 3:4 pp (2:2, 1:1, 0:0 – 0:1). Branky: 5. Tom Ondrušek, 6. Mikuláš Komárek, 40. Vojtěch Klápa – 7. Michal Klápa, 18. Marek Hozman, 33. Matěj Korbel, 62. Michal Klápa. Rozhodčí: Michal Prouza – Petr Rogowski. Diváci: 287.