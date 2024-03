První třetinu v Ostravě otevřel gólově již v 5. minutě karlovarský Marek Hozman, ale vedení Vary neudržely dlouho, když v 7. minutě srovnal Lukáš Pešat. Vedení si však Západočeši vzali zpět v 11. minutě, to se zapsal do střelecké listiny Vít Hrbáček.

Ostrava dokázala manko smazat ve druhé třetině po přesné trefě Daniela Chatrného. Potřetí šly Vary do vedení ve 33. minutě, kdy zúročil přesilovou hru Marek Hozman. V závěru třetiny však domácí opět Vary docvakli, když se o vyrovnání zasloužil Lukáš Herblich. Hurricáni šli poté opět do vedení, to když skóroval Vojtěch Kún.

Následně však Ostrava vstřelila dvě branky a rázem musely Vary dohánět manko, které nakonec smazal Matěj Korbel. Po vyrovnaném stavu 5:5 šel duel do prodloužení, ale rozhodující branku nepřineslo, a tak se šlo do nájezdů, které přetavil ve výhru Ostravy Daniel Chatrný.