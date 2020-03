Pánek vstoupí do svého třetího prvoligového play-off na karlovarské střídačce a tentokrát to bude v roli největšího favorita.

Základní část skončila pro A-tým historickým úspěchem, když ji poprvé dokázal vyhrát. Navíc jste zářili na domácí palubovce, kde jste neztratili ani bod. Jak byste tedy základní část zhodnotil?

Důležitý byl určitě vstup do sezóny. Měli jsme papírově lehčí los a využili toho, že jsme se po kostrbatých výkonech dostali na vítěznou vlnu. Pak nás sice trochu zbrzdila drobná zaváhání v podobě jednobrankových porážek s Chomutovem a Znojmem, ale celkově jsme si drželi konstantní výsledkovou formu. Ke konci sice přišly dvě porážky, ty nás však díky domácí výhře nad Brnem mrzet nemusely. Vítězstvím nad Brnem jsme též udrželi stoprocentní bilanci na domácím hřišti. Věřím, že na tuto sérii navážeme i v play-off.

Které utkání bylo podle vás nejlepším v první části soutěže a naopak, které bylo pro vás nejhorším?

Mezi ta nejvydařenější řadím domácí utkání s Kladnem. Tam se náš výkon nejvíce přiblížil módu play-off. Mělo to z naší strany emoce, nasazení, dodržování taktických pokynů. Fanouškům se to muselo líbit. Nejhorší výkon jsme asi podali ve Znojmě. Tam to bylo především ve hře dozadu velmi špatné.

Pojďme k play-off, vloni jste došli premiérově do semifinále, s jakými ambicemi budete vstupovat do vyřazovací části letos?

Cíle postupně zvyšujeme, je to logické úsilí, které se v celém klubu vyvíjí. Letos je cíl finále a v něm potvrdit vítězství v základní části.

Kdo ze soupeřů vás v základní části nejvíce zaujala který bude největším soupeřem?

Když se podívám zpět na svůj rozhovor před sezónou, prognózy se na sto procent vyplnily. Kladno se na můj vkus až příliš dlouho hledalo, ale poslední výhrou nad Bulldogs značně zamíchalo kartami. Brno se nás dokázalo držet de facto do konce základní části, v týmu má však méně zkušených hráčů než my nebo Kladno, uvidíme, jak se jim bude dařit v play-off. Ústí potvrdilo úspěšnou práci s mládeží a jsem na ně proti zkušenějšímu Chomutovu, který předpokládám na ně zbude, zvědavý.

Jaká panuje před vrcholem sezony nálada v kabině?

Tam je před každým utkáním celkem legrace. Kluci již odpočítávali zápasy do konce základní části, protože až teď přichází ta část, na kterou se všichni těší a připravují.

Budete se nějak speciálně připravovat na vyřazovací boje?

Proběhne jednodenní soustředění, nějaká video porada. Kluci dostanou přehled, kde budou mít zmapovaného soupeře. Věřím, že nejen po taktické stránce budeme perfektně připraveni.

Vítězství v základní části vám zajistilo právo první volby soupeře pro play-off, už máte představu, na koho ukážete? Co bude rozhodující při výběru soupeře?

Představu určitě máme, chceme se vyhnout nějakému většímu cestování. Toho jsme si užili ke konci základní části dost a myslíme tím i na naše věrné fanoušky, aby nás přijeli v co nejhojnějším počtu podpořit.

Právě v základní části měly Vary jednu z nejvyšších návštěvností v celé soutěži, co byste fanouškům před vyřazovacími boji vzkázal?

V základní části jste byli úžasní, vytvořili jste nám skvělé podmínky k tomu, abychom z domácí haly vytvořili nedobytnou pevnost. V play-off bude vaše podpora potřeba dvojnásob. Věřím, že společně s vaší pomocí dokážeme naplnit náš předsezónní cíl. (luk)