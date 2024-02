Před čtrnácti dny však dokázali florbalisté Pardubic přehrát Královské Vinohrady a ještě si tak přiblížili šanci zabojovat o co nejlepší pozice do rozhodující fáze sezóny, když na předposlední Butchis aktuálně Sokoli ztrácejí tři body, na Karlovy Vary pak bodů šest.

Florbalisté Chodova složili v lázních reparát. Vary smetli čtrnácti kousky

Hlavní překážkou v cestě za body je pro tým vedený Martinem Zozulákem střílení branek, za třiadvacet kol jich vstřelil pouze devětaosmdesát, což je nejméně ze všech. To se odráží i na bodování, kdy jejich nejproduktivnějšího hráče Radka Drbu najdeme až v šesté desítce produktivity celé soutěže.

Základní část Livesport Superligy tedy spěje nezadržitelně do svého finále, když do konce zbývají odehrát pouhá tři kola. karlovarský výběr, tak má šanci ukončit čekání na první domácí výhru v soutěži, čímž by mohl své fanoušky trochu navnadit na rozhodující boje sezony.