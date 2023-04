Ano, přesně tak. Varům velmi známý soupeř z prvoligové soutěže, se kterým v loňské sezoně odehrály skvělou čtvrtfinálovou bitvu, kterou musely rozhodnout v pátém zápase až samostatné nájezdy. Kanonýři tak mají před sebou možnost odplaty. Základní část, ale pro ně nebyla zrovna úspěšná, když po řadě nevýrazných výkonů musel středočeský celek bojovat do posledního zápasu o postup do předkola, to se mu nakonec povedlo.