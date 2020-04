Svou cestu soutěží zahájili v září kvalifikací, kde se rozhodovalo, zda si zahrají část pro nejlepších dvanáct celků, nebo budou působit v 1. lize. Karlovaráci sice předvedli několik dobrých výkonů, na silnou konkurenci v čele s pražskými Bohemians to však nestačilo a po třetím místu zamířili do 1. ligy.

Do ní vstoupili dobře, když hned v prvním kole ukořistili tři body proti Startu. Poté však přišlo několik vysokých porážek a vypadalo to, že hurricani budou v soutěži za otloukánky. Kdo si to však myslel, ten se spletl, karlovarští borci se totiž s přibývajícími zápasy začali zvedat a postupně přidávat body. Za zmínku stojí především zápas s Panthers Praha, kteří se stali pozdějšími vítězi základní části a kluci je dokázali přehrát poměrně jasně 11:6.

S přibývajícími výhrami se začala reálně rýsovat šance na postup do play-off. Ten se nakonec povedlo ukořistit,a to v předposledním kole proti Chomutovu. Ve vyřazovací části si Vary vybralo Kladno, kterému výběr z lázeňského města statečně vzdoroval, ale nakonec obě utkání prohrál, a sezonu tedy ukončil. Ačkoliv junioři skončili hned v prvním kole, tak to pro ně byla zcela jistě vydařená sezóna, když dokázali hned při své premiéře postoupit do vyřazovací fáze.

Co se týče pohledu do statistik, tak se v karlovarských barvách nejvíce dařilo Tomáši Zdeňkovi, který zaznamenal celkem dvaatřicet bodů a byl zároveň i nejlepším nahrávačem týmu. Ofenzivním tahounem byl dvaadvacetigólový snajpr Jan Mašát. Naopak největším bouřlivákem pak byl Josef Huňat, když navíc brankářské statistiky opanoval Martin Louda.