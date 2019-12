Od úvodních minut totiž museli s kadaňskými Katy dohánět gólové manko, dvakrát se jim to povedlo, třetí pokus již byl neúspěšný a nakonec kati setli hurricany jedenácti kousky.

Samotné utkání načala lépe Kadaň, která šla dvakrát do vedení, jednou pak o dvě branky, když na to ještě dokázali hurricani gólově odpovědět, když se hattrickem blýskl Ondřej Ančinec, to se psala 16. minuta, kdy na ukazateli skóre svítil nerozhodný stav 3:3.

Poté však převzala gólovou režii Kadaň, která dalšími třemi góly varskému výběru utekla, a domácí hráči jen těžko toto manko během duelu doháněli. Když už se hurricani soupeři dostali na dohled, přesněji alespoň na rozdíl jedné branky, opět inkasovali a to rozhodlo o zasloužené výhře hostů, kteří tak uspěli v souboji o druhou pozici v tabulce.

„Za první část kluky chválím. Od druhé poloviny zápasu nám chybělo nasazení a proměňování šancí,“ smutně poznamenal k utkání karlovarský trenér František Novohradský.

Naopak velká radost byla po utkání k vidění v kabině Kadaně. „Bylo to tvrdé derby. Docela jsem překvapený, že s takovým počtem vyloučení jsme dali tolik branek,“ pochvaloval si skalp varského výběru trenér Kadaně Erik Štěrba.

FB Hurrican Karlovy Vary – FBC DDM Kati Kadaň 8:11 (2:3, 3:5, 3:3). Branky: 6. , 14. a 16. Ondřej Ančinec, 24.a 33. Jan Mašát, 25. Robin Rada, 40. a 43. Jiří Šťovíček – 5. , 18. , 35. a 37. Petr Strnad, 8. a 23. Jaroslav Michálek, 12. , 25. a 33. Kryštof Bandas, 20. Jiří Němec, 30. Miroslav Šeda. Rozhodčí: Jakub Šimek, Miroslav Tomeš. Vyloučení: 0:4. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 20.