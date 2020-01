Skvěle. FB Hurrican Karlovy Vary dosáhl na velkou odměnu. Sladkou.

Pozvánku do české juniorské reprezentace totiž obdržel vytáhlý útočník Matěj Korbel. A není divu. Nadaný florbalista totiž zažívá velký boom, když se zabydlel v prvoligovém A-týmu mužů, kde dosáhl prozatím na skvělou bilanci, když v osmnácti duelech nastřádal na své konto osmnáct bodů. Navíc je i jednou z klíčových postav týmu karlovarských juniorů v CE lize. „Pozvání do reprezentace jsem po pravdě moc nečekal, nebudu však předstírat, že mě to nepotěšilo,“ culil se spokojeně Matěj Korbel. A měl k tomu řádný důvod. Jeho výborné výkony totiž nezůstaly bez povšimnutí reprezentačních trenérů. „Když jsem vyrážel na sraz poprvé, tak jsem příliš nevěděl, co očekávat. Od úvodních minut mě však trénink zaujal, hra měla vysoké tempo, byl nastavený jasný řád a pravidla,“ vracel se k premiérové účasti na reprezentačním srazu Korbel.