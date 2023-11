Naopak Pardubice prakticky do čeho praštily, to skončilo brankou. První třetinu otevřel brankově v 11. minutě Marek Viterna, za hosty posléze srovnal Michal Klápa, ale domácí v závěru třetiny přehoupli skóre na svou stranu, když se do gólové statistiky zapsal ve 20. minutě Milan Bína.

Ve druhé třetině dokázal srovnat na 2:2 Miloš Tyl, ale ve 33. minutě navrátil vedení Pardubicím Petr Zajíček a v závěru třetiny upravil na dvoubrankový rozdíl Marek Ďopan.

Hurricáni urvali dva body. Podržel nás fantastický gólman, těšilo kapitána Varů

V závěrečné dvacetiminutovce domácí odskočili Varům na rozdíl tří branek, když se gólově prosadil Ralfs Polis. Hurricány navrátil zpět do duelu kontaktní brankou v 50. minutě Matěj Svatek, ale domácím záhy navrátil tříbrankový náskok Petr Zajíček.

Poslední naději Varům pak vykřesal Daniel Péc, který upravil v 54. minutě skóre na rozdíl dvou branek 4:6. Závěr třetiny však Pardubice přetavily ve svou exhibici, když během závěrečných dvou minut vstřelily tři branky, na což hurricáni dokázali odpovědět pouze gólovým zápisem Matěje Korbela.

„Pardubice chtěly hodně, chtěly vyhrát, bylo to na nich vidět,“ upozorňoval na klíčový rozdíl mezi týmy šéf karlovarské kabiny.

„My máme letos extrémně mladý tým, i proto jdeme zápas od zápasu, a i tohle je nějaká zkušenost, ze které je si dobré vzít nějaké ponaučení a nehroutit se a jít dál,“ narážel Klápa na další porci zápasů, která karlovarský výběr v Livesport Superlize ještě čeká.

„Pardubice zaslouženě, už jen kvůli své bojovnosti, my musíme na tom zamakat a pracovat dál,“ doplnil k hořké prohře se Sokoli Klápa. V neděli 26. listopadu se hurricáni představí v domácím prostředí, když v hale míčových sportů vyzvou od 17.00 hodin druhé Vítkovice.

SOKOLI Pardubice – FB Hurrican Karlovy Vary 9:5 (2:1, 2:1, 5:3). Branky: 11. Marek Viterna, 20. Milan Bína, 33. Petr Zajíček, 38. Marek Ďopan, 44. Ralfs Polis, 52. Petr Zajíček, 58. Ondřej Machatý, 59. David Žáček, 60. David Žáček – 18. Michal Klápa, 32. Miloš Tyl, 50. Matěj Svatek, 54. Daniel Péc, 60. Matěj Korbel. Rozhodčí: Lukáš Čížek – Lukáš Laštovička. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 250.