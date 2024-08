O poznání větší prověrkou byl duel s prvoligovým Hradcem. Ten do něj vlétl hodně aktivně a ve třinácté minutě vedl 0:3. Jenže do poločasu bylo vyrovnáno, poprvé se v dresu hurricánů trefili Jan Waldhauser a Jakub Klápa a také Marek Hozman. Vyrovnává bitva pokračovala i v dalších minutách, Hradec přidal další dva góly, stejně jako karlovarští, kdy potvrdil střeleckou formu Marek Hozman a konečnou podobu výsledku 5:5 dal v závěru Daniel Péc.

O osudu slibně rozehrané skupiny pak měl definitivně rozhodnout zápas se švýcarským Davosem. Ten byl od prvních minut v režii výběru z lázní, díky brankám Jana Waldhausera a Michala Strachoty byl po dvaceti minutách stav 2:0, další pojistku přidal hned z kraje druhého poločasu Adam Zahraj, v dalším průběhu pak přišly ještě dva góly Varů, k tomu přidal čisté konto brankář Kryštof Ernst. Skóre 5:0 a postup do play off z prvního místa. Play off odstartoval souboj s prvoligovým Chomutovem. Ten ukázal, že bude o postup do medailových bojů tvrdě bojovat a dvakrát se dostal do vedení, svěřenci Miroslava Závory však dokázali srovnat a ve druhé části třemi zásahy překlopit zápas na svou stranu. Výhra 5:2 znamenala semifinále s Kanonýry Kladno.

Zápas se superligovým nováčkem začal lépe pro Kladno, které se dostalo rychle do vedení. Varští hráči čekali s odpovědí až do závěru, ale byla to odpověď dvojnásobná, krátce po sobě se trefili Jan Waldhauser a Jan Pícha. Jak už to v zápasech s Kanonýry bývá, tak zápas nemohl skončit bez gólového příspěvku kapitána hurricánů Michala Klápy, ten se trefil dvakrát a zvýšil již na 4:1, když se čtyři minuty před koncem trefil Marek Hozman mířily Karlovy Vary do finále, Kladno už pouze korigovalo na konečných 5:2.

Finále, UNYP Aréna a Rig Umea, vítěz posledních dvou ročníků, lepší pozvánka na vyvrcholení turnaje být nemohla. Start zápasu byl jako z říše snů, hned ve třetí minutě se trefil Marek Hozman, za dalších sedmnáct vteřin zvyšoval na 2:0 Jan Waldhauser, třetí branku přidal v šesté minutě Jakub Klápa a Švédové byli jak opaření.

Povedenou třetinu pak uzavřel povedeným samostatným únikem Adam Zahraj. Druhá třetina byla víceméně udržovací, dlouho se skóre neměnilo, až osm vteřin před druhou sirénou se znovu trefil Adam Zahraj a na tabuli svítil nadějný stav 5:0.

Ve třetí třetině přeci jen Umea ukončila neprůstřelnost Adama Draslara a třemi góly zadělala na drama. Blíž už se ve skóre nedostali a A-tým se tak mohl radovat z celkového vítězství.

Pro Karlovy Vary to tak byl druhý triumf v kategorii PRO, když navíc posbíraly také několik individuálních ocenění, Adam Draslar byl vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje, Marek Hozman pak pro změnu nejlepším střelcem.