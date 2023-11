Poté Vítkovice navýšily vedení na tři branky, když se během jedné minuty zapsali do střelecké listiny Lukáš Hájek a Adam Zubek. Hurricány posléze navrátil zpět do zápasu kontaktní brankou Daniel Péc, ale závěr první třetiny patřil hostům. V 18. minutě využil druhou přesilovku hostů Ondřej Jankovský a tečku udělal za první dvacetiminutovkou svým druhým gólovým počinem Adam Zubek.

„Rozhodla první třetina, když jsme sice měli hodně šancí, které jsme ale neproměňovali a bohužel z nich se staly naše obdržené góly,“ poukazoval Klápa na to, kdy se lámal pověstný chléb. Ve druhé periodě Vítkovice navýšily své vedení, když ve 30. minutě využily třetí přesilovku, kterou brankově zúročil gólově naladěný Adam Zubek a poté navýšil rozdíl ve skóre na šest branek Rostislav Gattnar.

„Druhá třetina byla slabá na obou stranách, co se týče Vítkovic tak z pohledu produktivity z naší pak, kdy jsme si nic moc nevytvořili, “ přidával svůj pohled na druhou třetinu Klápa. Do závěrečné třetiny však naskočily zcela jiné Vary, což se také promítlo do ukazatele skóre, když se hurricáni přiblížili Vítkovicím na rozdíl dvou branek 5:7, když se postupně zapsali do střelecké listiny Vojtěch Kún Daniel Péc Michal Klápa a Matěj Švarc.

„Do třetí třetiny jsme si řekli, že do ní půjdeme s čistou hlavou a že ji chceme vyhrát, a to se povedlo,“ chválil si kapitán Varů. Závěr však opět patřil hostům, když konto hurricánů zatížili dvěma zásahy, na což domácí výběr dokázal reagovat pouze úspěšnou ranou z florbalky Tomáše Rosy, který uzavřel účet duelu na konečných 6:9.

„Myslím si, že je to pro nás bylo hodně důležité kluci viděli, že i takhle se dá hrát a důležité to bylo i pro naše fanoušky, aby viděli, že ty zbraně neskládáme a bojujeme do poslední chvíle. Za to klukům děkuji,“ doplnil k utkání Klápa.

Další utkání, které se ponese v duchu 14. kola Livesport Superligy, odehrají florbalisté Karlových Varů v neděli 3. prosince od 18.00 hodin v hale míčových sportů, ve které budou hostit výběr FbŠ Bohemians.