„I když jsme prohrávali, dokázali jsme vývoj otočit, to bylo klíčové,“ pochvaloval si po utkání karlovarský trenér Marek Mandler. Tentokrát si však museli počkat diváci v České Lípě na úvodní branku, až do druhé třetiny, když domácí využili přesilovou hru, kterou brankově zúročil Radek Krajcigr. Následně však Karlovy Vary oplácely stejnou mincí, a to hned dvakrát.

Ve 25. minutě zužitkoval přesilovou hru po spolupráci s Michalem Klápou Michal Strachota. Do vedení šli hurricáni o minutu později, když další přesilovku přetavil v gólovou radost Michal Klápa. To, ale nebylo ze strany Západočechů vše. Ve 27. minutě navýšil rozdíl ve skóre Tomáš Nushart a parádní obrat dokonal v téže minutě Michal Klápa, který poslal hurricány do vedení 4:1.

Zdroj: Youtube

Navíc posléze neproměnil trestné střílení Michal Strachota. Česká Lípa však nesložila zbraně do konce druhé třetiny po brankách Ladislava Pekárka a Radka Krajcigra snížila na rozdíl jediné branky, a to na 3:4. Vary však neponechaly nic náhodě a ve třetí třetině opět odskočily domácímu výběru na rozdíl dvou branek, když se o to zasloužili přesnými zásahy Miloš Tyl a Michal Klápa.

A když v 53. minutě využili hurricáni potřetí v utkání přesilovou hru, když se čtvrtou brankou blýskl kapitán Klápa, bylo o vítězi rozhodnuto. Nic na tom nezměnil ani gólový finiš Český Lípy, která dvěma góly zmírnila svou prohru na konečných 5:7.

Teď se stěhuje série na západ Čech. Třetí zápas série odehrají hurricáni v sobotu 11. března od 20.00 hodin v hale míčových sportů, druhý pak o den později, tedy v neděli 12. března, od 18.00 hodin. „Ještě není nic rozhodnuté. Jsou to teprve dva body ze čtyř,“ varuje před pokračováním série na západu Čech Mandler. „Samozřejmě, že se těšíme na domácí prostředí, kde máme nejlepší fanoušky, a právě oni si zaslouží, abychom předvedli kvalitní výkony,“ poukazoval Mandler.

Hurricani zlomili Českou Lípou v závěrečné třetině, v sérii vedou 1:0

Českou Lípu tak čeká v lázeňském městě náročná šichta. Pokud bude chtít odvrátit pohromu, musí alespoň jeden zápas vyhrát. „Pro nás bude klíčový třetí zápas,“ dobře ví karlovarský trenér. „Budeme chtít uspět, ale rozhodne se na palubovce,“ upozorňoval Mandler.

FBC 4CLEAN Česká Lípa – FB Hurrican Karlovy Vary 5:7 (0:0, 3:4, 2:3). Branky: 22. , 39. a 54. Radek Krajcigr, 37. Ladislav Pekárek, 60. Štěpán Slaný – 25. Michal Strachota, 26. , 27. , 50. a 53. Michal Klápa, 27. Tomáš Nushart, 48. Miloš Tyl. Rozhodčí: Kostinek, Reichelt. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:3. Diváci: 272.