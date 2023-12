Hurricáni nezachytili v míčovce už vstup do první třetiny. Během čtvrté minutě totiž dvakrát inkasovali, když Spartě vystřelili dvoubrankové vedení Mikuláš Krbec a Jan Peška.

Následně navýšili hosté z Prahy své vedení na čtyři branky, když se do statistik zapsali úspěšní střelci Marek Zouzal a Daniel Fišer. Vary poté navrátil zpět do zápasu kontaktní brankou kapitán Michal Klápa, který uzavřel brankově první třetinu na skóre 1:4. Ve druhé dvacetiminutovce odskočila Sparta Varům ve 34. minutě na rozdíl pěti branek, když se o to zasloužili Martin Pražan a Jan Peška. Poté přichystali florbalisté Sparty hurricánům pořádný šok.

FOTO: Vary propadly v přestřelce s Bohemkou, ve středu je čeká pohár se Spartou

V závěru třetiny nasypali domácím čtyři branky v rychlém sledu, čímž Varům odskočili na 10:1. A Sparta válcovala varský výběr i ve třetí třetině. Mikuláš Krbec a Martin Pražan navýšili vedení svého týmu na 12:1.

Poté se střelecky zaskvěl varský kapitán Michal Klápa, který snížil na 2:12, ale hosté z Prahy třemi góly dosáhli na patnáct vstřelených branek. V závěru pak kosmeticky upravil skóre hattrickovou střelou Klápa, který upravil na konečných 3:15.

Po neúspěšném pohárovém vystoupení čeká florbalisty z Karlových Varů další kolo Livesport Superligy, ve kterém se představí v neděli 10. prosince od 17.00 hodin na palubovce osmých Vinohrad.

FB Hurrican Karlovy Vary – ACEMA Sparta Praha 3:15 (1:4, 0:6, 2:5). Branky: 15. Michal Klápa, 49. Michal Klápa, 57. Michal Klápa – 4. Mikuláš Krbec, 4. Jan Peška, 8. Marek Zouzal, 17. Daniel Fišer, 30. Martin Pražan, 34. Jan Peška, 37. Matěj Čermák, 38. Jiří Curney, 39. Matěj Čermák, 40. Josef Juha, 41. Mikuláš Krbec, 44. Martin Pražan, 52. Robert Košir, 55. Mikuláš Krbec, 57. Jakub Bohuslávek. Rozhodčí: Brejcha, Herman. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 148.