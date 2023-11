/FLORBAL/ Až devátý pokus byl úspěšný. Trápení florbalistů karlovarských hurricánů je u konce. V 9. kole Livesport Superligy urvali florbalisté z Karlových Varů premiérovou výhru mezi florbalovou smetánkou, když na palubovce Štěrbohol sestřelil Black Angels 7:2. „Jsme moc rádi, že jsme to prolomili,“ neskrýval radost po premiérovém vítězství v základní části karlovarský trenér Miroslav Závora.

FB Hurrican Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary/Atelier Chromcovi

Vstup do zápasu však neměl výběr ze západu Čech příliš dobrý. Již ve 3. minutě šli domácí do vedení, když skóre duelu otevřel Vilém Doležal. V 11. minutě pak Black Angels odskočil varům na rozdíl dvou branek, když se do střelecké listiny zapsal Martin Obuškevič. Hurricáni však dokázali dvoubrankové manko do konce první třetiny smazat.

„Důležité bylo, že jsme se po dvou inkasovaných brankách nezbláznili a stále jsme hráli naši hru,“ poukazoval karlovarský útočník Daniel Péc. Výběr z lázeňského města nejprve navrátil zpět do zápasu ve 14. minutě kontaktní brankou Tomáš Smolka a vyrovnání poté obstaral v 19. minutě kapitán Michal Klápa.

„Do druhé třetiny jsme naskočili za vyrovnaného stavu, což bych označil za klíčové,“ narážel Péc na domácí výběr, který se dlouho nemohl ze ztráty vedení vzpamatovat. Naopak Karlovy Vary udeřily ve druhé dvacetiminutovce potřetí, když využily přesilovku, kterou brankově zúročil Miloš Tyl.

I ve třetí třetině pokračovali hurricáni v dobrém výkonu, který navíc podpořili dalšími brankami. „I ve třetí třetině jsme udrželi velkou kvalitu, převedli kvalitní týmový výkon a konečně dotlačili zápas do vítězství,“ oddychl si v hlase Péc. Právě on byl hlavní postavou Varů v závěrečné třetině, když svému týmu zařídil ve 45. a 57. minutě dvoubrankový respektive třígólový náskok. Závěr duelu pak jasně ovládl výběr z lázní, za který se ještě gólově prosadili Lukáš Macháček a Michal Strachota.

Hurricáni tak připsali na svůj účet v superligové tabulce do kolonky výher číslo jedna. Další mohou přidat o víkendu, přesněji v neděli 5. listopadu, v domácím prostředí, když v hale míčových sportů vyzvou od 18.00 hodin pražskou Spartu.