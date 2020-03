A ani první bitva v rámci play-off nenapovídala nic jiného. Přesněji první třetině, kterou Varáci vyhráli nad Startem98 rozdílem tří branek v poměru 4:1.

A když hurricani přidali na začátku druhé třetiny pátou branku, nikdo neočekával žádné drama. „Měli jsme výborný vstup do zápasu, povedlo se nám soupeři odskočit na čtyři branky, víceméně si vytvořit minimum šancí, jediný gól, který vstřelil z nájezdu,“ vracel se k důležitým okamžikům trenér Karlových Varů Petr Pánek. Jenže hosté to nezabalili, bojovali a po druhé třetině stáhli náskok domácích na dvě branky, 3:5.

„Možná došlo k nějakému uspokojení, ztrátě koncentrace, pravděpodobně jsme druhou třetinu podcenili, když se soupeř dostal na dostřel,“ kroutil nevěřícně hlavou Pánek. A měl k tomu řádný důvod. Hosté z Prahy i v závěrečné třetině řádně florbalově kousali a hurricani nakonec urvali první výhru s odřenýma ušima. „Snažili jsme se v šatně hráče namotivovat, řekli jsme si věci, které byly špatně, které jsme měli zlepšit,“ připomněl přestávkovou výplň karlovarský trenér, kterému kryl záda na střídačce asistent Marek Mandler. „Ve třetí třetině soupeř výrazně zjednodušil hru, snažil se vše nahazovat na naši branku, střílel z různých pozic, čímž si vytvořilve třetí třetině střeleckou převahu,“ přiblížil své poznatky Pánek.

Vary tak nakonec dovedly bitvu do vítězného konce a v sérii se ujaly vedení 1:0. „Za první bod jsme obrovsky vděční, protože to byl pro fanoušky atraktivní zápas až do konce, kdy to bylo drama se šťastným koncem pro nás,“ dodal k utkání kouč Varů.

FB Hurrican Karlovy Vary – FAT PIPE Start98 Praha-Kunratice 6:5 (4:1, 1:2, 1:2)

Branky: 3. , 21. a 51. Michal Klápa, 5. Jakub Pecha, 14. Matěj Svatek, 19. Jan Běloch – 14. Daniel Eremiáš, 33. Adam Kulík, 39. Josef Tůma, 48. a 52. Jiří Lebeda. Rozhodčí: Jakub Furmánek, Vlastimil Šolc. Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1. Diváci: 232. Stav série: 1:0.