OBRAZEM: Sparta zlomila hurricány gólovou smrští ve třetí třetině

Florbalisté karlovarských hurricánů zamířili nezvykle k 22. kolu Livesport Superligy do Chomutova. Tam se jim postavila do cesty v rámci výjezdního utkání pražská Sparta. Karlovarští hráči drželi s favorizovaným celkem z hlavního města krok do třetí třetiny, ve které přišla na řadu závěrečná sparťanská gólová smršť, která znamenala pro Karlovy Vary prohru 2:7.

ACEMA Sparta Praha – FB Hurrican Karlovy 7:2 (1:1, 2:1, 4:0). | Foto: FB Hurrican Karlovy Vary/Atelier Chromcovi

Úvodní dvacetiminutovka přinesla v chomutovské hale vyrovnanou partii. Tu gólově načaly překvapivě Karlovy Vary, které skórovaly po pouhých devadesáti vteřinách, kdy využil závaru před brankou Sparty Vít Hrbáček, který hurricánům zajistil jednobrankové vedení. Sparťané se dočkali vyrovnávací trefy až tři minuty před první sirénou, kdy překonal karlovarského brankáře Adama Draslara Josef Juha. Vedení výběru z lázeňského města navrátil na začátku druhé třetiny, přesněji ve 24. minutě, přesným zásahem kapitán Michal Klápa. To však Varům vydrželo pouhé čtyři minuty, kdy se blýskl vyrovnávací trefou Jiří Curney. O další čtyři minuty později již Sparta vedla, to ji poprvé v utkání poslal do vedení Jan Peška. Hurricáni doma stále bez výhry. Tři body si z lázní odvezli hráči Black Angels Poté měli florbalisté hurricánů k dispozici dvě přesilové hry, ale ani jednu nedokázali přetavit ve vyrovnání. Karlovarský výběr tak šel do třetí třetiny s jednobrankovým mankem, ale hosté Sparta prokázala své kvality, zejména pak v závěrečné desetiminutovce, kdy vstřelila tři ze čtyř branek, čímž tak duel dotáhla do vítězství 7:2. Další utkání v rámci Livesport Superligy odehrají Varáci v domácím prostředí, když v hale míčových sportů vyzvou v neděli 11. února od 17.00 Florbal Chodov, tedy tým, který se drží v elitní šestce superligové tabulky. Florbalový svátek ve Varech! Míčovka přivítá Euro Floorball Tour žen a juniorek ACEMA Sparta Praha – FB Hurrican Karlovy 7:2 (1:1, 2:1, 4:0). Branky: 17. Josef Juha, 28. Jiří Curney, 32. Jan Peška, 46. Matěj Čermák, 51. Jiří Curney, 56. Matěj Čermák, 60. Robert Košir – 2. Vít Hrbáček, 24. Michal Klápa. Rozhodčí: Mikko Matilainen – Rainer Pekkinen. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:0. Diváci: 378.

