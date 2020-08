Tou je jaroměřský Dominik Emlar, který má za sebou premiérovou sezonu v 1. lize, do které vlétl jako hurikán a připsal si celkem 54 bodů, díky čemuž obsadil šesté místo v kanadském bodování celé soutěže.

Dominiku, můžete se krátce představit?

Florbal hraji již patnáctým rokem. Začínal jsem v Jaroměři, kde jsem i do nedávna působil. V průběhu let jsem si vyzkoušel třeba působení v týmu Florbal Mladá Boleslav, kde jsem nastupovalv kategorii dorostenců, juniorů a podařilo se mi nakouknout i do A-týmu.

V loňské sezoně jste nastupoval v dresu Jaroměře v 1. lize, kde jste patřil k nejproduktivnějším hráčům soutěže, proč jste se tedy rozhodl změnit dres?

V Jaroměři jsem měl takovou pozici, že kluci ode mě očekávali vysokou produktivitu a bodový příděl. Samozřejmě to bylo na úkor něčeho, takže obránci za naší lajnou měli vždy o dostatek práce postaráno. Dres jsem se rozhodl změnit ze dvou důvodů. Tím jedním bylo mé studium v Praze, a protože Karlovy Vary mají část tréninků v Praze, přišlo mi to zajímavé. Druhý faktor hrály ambice, ať mé nebo klubové. Jsem stále poměrně mladý, nemám závazky a na působení v jiném klubu je podle mě ideální čas.

Jak se tedy zrodil váš přesun do Varů?

Z již zmíněného působení v Mladé Boleslavi znám trenéry Petra Pánka a Marka Mandlera. Před domácím zápasem v Jaroměři jsme s Péťou prohodili pár slov a já se zmínil, že v Praze studuji. Od té doby jsme v kontaktu a následně padla také možnost mého působení v Karlových Varech. S Markem jsme si několikrát zavolali a přestup byl na světě. Jaroměř mi vyšla vstříc a já se těším na své nové působiště.

Co od nového angažmá očekáváte?

Očekávám zlepšení svých herních dovedností, kvalitní přístup můj i celého týmu. Dobrý herní projev a to nejvyšší možné umístění v soutěži.

Znal jste někoho z varského týmu před svým příchodem?

Nejvíce se znám s Adamem Huškem, který hrál za Hradec Králové. S pár kluky jsem se znal od vidění, když jsme proti sobě nastupovali v juniorském věku, vzpomínám si na Ondru Vašíčka, Martina Koubka, Honzu a Vášu Zavadila. Nesmím zapomenout na Dana Nicklase, kterého jsme poráželi v národní lize, když hrál ještě za Plzeň.

Máte za sebou již některé přípravné zápasy. Jak se vám hrálo po tak dlouhé pauze?

Každá delší pauza se na mně podepíše. Fyzicky se cítím dobře, ale s hokejkou ještě nejsme úplně kamarádi. Zatím jsem nepodal takový výkon, na který mám. Věřím ale, že se fanoušci ještě mají na co těšit.

Co považujete za svůj největší dosavadní úspěch?

Možná to nejsou mé největší úspěchy, ale mně určitě utkvěly v paměti právě tyto události. Postup s Jaroměří do první ligy, můj první gól v Superlize za Mladou Boleslav proti Litvínovu, výhra na Czech Open v juniorské kategorii a finálový zápas ve Street Floorball League, který se hrál v O2 Aréně během přestávky mistrovství světa mužů.

Co rád děláte ve volném čase, když se zrovna nevěnujete florbalu?

Celkem rád se vzdělávám, baví mě objevovat nové a nové věci, myšlenky, poznávat nové lidi. Mám rád i cyklistiku, na kterou mi už nezbývá tolik času. A jsem také velký milovník dobré gastronomie, takže mi nedělá problém jet několik desítek kilometrů, když dostanu doporučení na kvalitní podnik.